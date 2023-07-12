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المرأة

جفاف حول الفم.. ما أسبابه وكيف تعالجينه بفعالية؟

Lebanon 24
12-07-2023 | 11:00
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لا شك أن مشكلة جفاف البشرة في أي منطقة بالوجه أو الجسم من المشكلات المزعجة التي تثير ضيق المرأة، ولا يهدأ لها بال إلا أن تصل إلى علاجات تساعدها على إعادة بشرتها لطبيعتها.

لكن مشكلة جفاف وتقشر البشرة حول الفم والشفتين من أكثر هذه المشكلات إزعاجًا، كون هناك الكثير من العوامل - سواء البيولوجية أو البيئية - التي تلعب دورًا في الإصابة أو في تفاقمها.
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ما هي أسباب جفاف البشرة حول الفم؟

- العامل التشريحي

من المهم في البداية معرفة أن البشرة الموجودة حول الفم تختلف عن البشرة في أي منطقة أخرى بالوجه. فمع أنها التركيبة نفسها، لكن توجد غدد دهنية أقل حول الشفتين والفم مقارنة بالأنف أو منتصف الوجه، وهو ما يجعلهما أكثر عرضة بالفعل للإصابة بمشاكل الحساسية والجفاف.

- التعرض للشمس

نظرًا لتعرض الشفتين باستمرار لأشعة الشمس، فإنه يسهل تضررها بالأشعة فوق البنفسجية، وقد نبه الباحثون إلى أن التعرض المزمن للشمس من الممكن أن يسهم في الإصابة بجفاف الجلد.

- نمط الحياة

قد تنتج مشكلة جفاف الجلد حول الفم والشفتين عن عوامل خارجية مثل منتجات تنظيف الفم (الغسول أو معجون الأسنان) اللذين يشتملان على القرفة التي تؤدي لحساسية الجلد أو تصيب بالتهاب الجلد التماسي. وكذلك العطور التي قد تتسبب هي الأخرى في الإصابة بالجفاف وتفاقمه.

كيف يمكنك منع جفاف البشرة حول الفم؟

يجب التعامل مع تلك المشكلة كما غيرها من المشكلات الطبية طبقًا لمبدأ "الوقاية خير من العلاج"، بمعنى ضرورة اتباع بعض النصائح التي تساعد على تجنب المشكلة من الأساس، كتقليل التعرض للمكونات المسببة للجفاف مثل الريتينويد، أحماض ألفا، بيتا هيدروكسي والكبريتات.

وكذلك ينصح بتجنب العطور في منتجات الشفاه، وكذلك النكهات التي تضاف لمنتجات أحمر الشفاه، ويوصى أيضًا باختيار منتجات الأسنان المدون عليها أنها مخصصة لـ "اللثة الحساسة". (فوشيا)   


المصدر: فوشبا
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