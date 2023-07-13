مطربة شهيرة تنجو من الموت بعد تعرضها لحادث سير

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نجت المطربة شاهيناز من الموت بعد تعرضها لحادث سير مروّع، وتحطم سيارتها بالكامل.ونشرت شاهيناز عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورتين لسيارتها وقد بدت عليها آثار الحادث، وعلّقت عليها بالقول: "قدّر الله وما شاء فعل... الحمد لله". لتنهال عليها تعليقات الجمهور حامدين الله على سلامتها.وأكدت المطربة أنها بخير ولم تتعرض لأي إصابات جراء الحادث، مشيرةً إلى أنها كانت مع زوجها في السيارة وفوجئا بسيارة تسير بسرعة جنونية وتصطدم بمجموعة سيارات دفعة واحدة، بينها سيارتها.وأضافت شاهيناز أنها لم تعرف تفاصيل بشأن المتسبّب في الحادث، لافتةً إلى أنها تركت السيارة بعهدة زوجها ليتابع هو الإجراءات. (لها)