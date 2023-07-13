هنا الزاهد تكشف أسباب تأخّرها في الإنجاب

تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن الشائعات التي تلاحقها باستمرار حول طلاقها من زوجها النجم أحمد فهمي.

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وقالت هنا خلال حلولها ضيفة على برنامج تلفزيوني يُقدّم عبر قناة "المشهد": "لو في أي حاجة بتحصل الناس كلها هتعرفها، مبحبش أطلع أقول لا أو آه، لإني بحس إنها بتكبّر الموضوع أكثر".وعن عملها مع فهمي في فيلم "مستر إكس"، قالت الزاهد: "التمثيل معه له مزايا وعيوب، أبرز العيوب حرصي على عدم القيام بتصرف يضايقه، بكون شايلة هم إني معملش تصرف يضايقه، ساعات ميعجبنيش حاجة في شعري أو ميكاب، وفي وسط المشهد أقول إني محتاجة تظبيط، فيقول لي ما خلاص بقى".أما عن الإيجابيات، فقالت: "أحمد فهمي بيحرص على الإدلاء برأيه بالمشاهد اللي بأقدّمها وبيدفعني لتقديم الأفضل، ويقول لي ممكن تعمليه أحلى، وممكن يديني إفيهات ونجرب".وعن تأخرها في الإنجاب، قالت هنا: "إحنا سايبينها على ربنا، والفترة دي إحنا مشغولين، أنا عندي شغل وهو عنده شغل ومحدش يعرف ربنا كاتب إيه".وتدور أحداث فيلم "مستر إكس" في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول فكرة الزوج السابق أو الحبيب السابق لكل شخص، والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي إذ تحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات.