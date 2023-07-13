فنانة شهيرة تعلن خطوبتها على الهواء مباشرة.. من هو العريس؟

خلال لقائها في برنامج "عيش صباحك" المذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم"، فاجأت الفنانة نانسي صلاح جمهورها بإعلان خطوبتها، مؤكدةً أنها لم تزفّ الخبر من قبل خوفاً من الحسد، حيث إنها لم تكن الخطوبة الأولى لها، كما لم تعلن عن هوية العريس.

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