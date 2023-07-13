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المرأة

فنانة شهيرة تعلن خطوبتها على الهواء مباشرة.. من هو العريس؟

Lebanon 24
13-07-2023 | 08:00
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خلال لقائها في برنامج "عيش صباحك" المذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم"، فاجأت الفنانة نانسي صلاح جمهورها بإعلان خطوبتها، مؤكدةً أنها لم تزفّ الخبر من قبل خوفاً من الحسد، حيث إنها لم تكن الخطوبة الأولى لها، كما لم تعلن عن هوية العريس. 
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وقالت نانسي صلاح: "أصل كل ما أقول أتحسد، كل خطوبة تتفركش مش معقول!". (لها) 
المصدر: لها
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