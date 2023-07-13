للأم.. 5 طرق لتحصلي على يوم مثمر مليء بالإنجازات

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من اللطيف أن يحصل أفراد الأسرة على يوم للاسترخاء بدون خطط وجداول من حين لآخر، ولكن عندما يتعلق الأمر بإجازة طويلة مثل الإجازة الصيفية، فلا يمكن أن تتركي فترة طويلة تمر من عمرك وعمر أطفالك بدون أي إنجازات.وحتى يكون يومك مثمر ومليء بالإنجازات، اتبعي الطرق التالية.1- التخطيطيجب أن تضعي خططاً ليومك من الليلة السابقة، سوف تساعدك الخطط المسبقة على معرفة مسار يومك، وبالتالي تقللين من إهدار الوقت. كذلك أطفالك سوف تساعدهم الخطط المسبقة على معرفة ما سيقومون به في اليوم التالي، فيصبحون أكثر حماساً ونشاطاً ويركزون في إنجاز أهداف اليوم دون إهدار الوقت.2- تفويض المسؤوليات للأطفالدرّبي أطفالك على تحمل المسؤولية. المهام التي يعتمدون فيها عليكِ لإنجازها، يجب أن تقومي بتفويضها تدريجياً إليهم. على سبيل المثال: طفلك يعتمد عليكِ في تغيير ملابسه، علميه كيفية تغيير ملابسه بنفسه ثم فوّضي إليه هذه المسؤولية ،كذلك في كل ما يخصهم، حتى يتحملوا مسؤولية أنفسهم مع الوقت، فيكون يومهم مليئاً بالإنجازات، ويتوفر لكِ الوقت لتقومي بمهام أخرى تشعركِ بالإنجاز.3- وضع القواعد والحدودمن المهم أن يدرك أطفالك أن هناك قواعد يجب أن يلتزموا بها، وحدود يجب ألا يتعدوها، وفي حالة مخالفة القواعد والحدود، فسوف يتحملون العواقب. القواعد والحدود تعوّد أطفالك على الالتزام، وهو ما يجعلهم أكثر انضباطاً، وبالتالي يصبح اليوم مثمراً نتيجة التزام الجميع.4- الحصول على وقت راحة مشتركفي خضم يوم مليء بالعمل والنشاط، تحتاجين أنتِ وأفراد أسرتك إلى فترة راحة لإعادة شحن الطاقة الجسدية والعقلية. وحتى تحصلوا على راحة دون إهدار الوقت، احرصي على أن يكون وقت الراحة موحداً لجميع أفراد الأسرة. يحصل كل منكم على الراحة بالطريقة التي تناسبه، ولكن في نفس الوقت، حتى تستأنفوا العمل معاً أيضاً، وتستكملون إنجازات اليوم.5- الاحتفال بالإنجازاتأفراد أسرتك بحاجة إلى الشعور بنتائج مجهوداتهم، وهو ما يمكن تحقيقه عبر الاحتفال بإنجازات الأسرة، وإنجازات كل فرد منها، خلال الفترة التي التزمتم فيها جميعاً بالخطط والسعي نحو تحقيق الأهداف المشتركة والفردية. والاحتفال سوف يدفع جميع أفراد الأسرة إلى الالتزام أكثر وبذل المزيد من الجهد لتحقيق إنجازات تفخرون بها وتستحق الاحتفال. (نواعم)