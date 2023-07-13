30
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
36
o
بعلبك
30
o
بشري
31
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
فنانة تركية شهيرة تعيش علاقة حب سريّة
Lebanon 24
13-07-2023
|
08:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما كادت تمرّ شهور قليلة على خبر إنفصال الثنائي ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش، حتى بدا أن ديميت قد تخطت أزمة طلاقها المفاجئ.
فقد ذكرت مجلة تقوير التركية أن ديميت أوزدمير تعيش علاقة حبّ جديدة مع الدي جي اليوناني سيرجو، وأنّ الثنائي إتفقا على عدم متابعة بعضهما لبعض عبر منصات السوشيال ميديا خلال الفترة الحالية.
Advertisement
ويبدو أن هذا هو سبب تواجد ديميت أوزدمير في اليونان خلال فترة عطلتها الصيفية؛ فقد نشرت مؤخراً بعض الصور الخاصة بها من إحدى شواطئ اليونان.
جزء جديد
أما الجزء الثاني من فيلم "تكتيكات الحب"؛ فمن المقرر عرضه خلال الأسبوع المقبل بعد نجاح الجزء الأول من الفيلم والذي عُرض قبل شهور عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية.
وأخيراً، إحتلت ديميت المرتبة الثالثة عبر موقع ADBA TV للنجوم الاكثر تداولاً عبر منصات السوشيال ميديا، وحلّت بعدها آنجين إكيوريك لتحتل المرتبة السابعة.
وكان الثنائي قد إنتهيا أخيراً من تصوير الموسم الاول من مسلسل "إسمي فرح" والذي حقق نسبة مشاهدة عالية فور عرضه عبر الشاشات التركية، وينتظر الجمهور الموسم الجديد من العمل والمقرر بدء تصويره في نهاية الشهر المقبل. (نواعم)
المصدر: نواعم
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة تهزّ طرابلس.. هكذا قُتل أحد الشبان وسط الطريق
Lebanon 24
جريمة تهزّ طرابلس.. هكذا قُتل أحد الشبان وسط الطريق
13:10 | 2023-07-12
12/07/2023 01:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دعارة وعلاقات جنسية جماعية في النبطية.. والامن يوقف المتورطين
Lebanon 24
دعارة وعلاقات جنسية جماعية في النبطية.. والامن يوقف المتورطين
10:26 | 2023-07-13
13/07/2023 10:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست حادثة حضانة Garde rêve الاخيرة.. ما خفي كان اعظم فماذا يحصل خلف الابواب؟
Lebanon 24
ليست حادثة حضانة Garde rêve الاخيرة.. ما خفي كان اعظم فماذا يحصل خلف الابواب؟
02:25 | 2023-07-13
13/07/2023 02:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب يتعرض للدغة افعى.. وهذه تفاصيل حالته الصحية
Lebanon 24
شاب يتعرض للدغة افعى.. وهذه تفاصيل حالته الصحية
07:21 | 2023-07-13
13/07/2023 07:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا الموعد.. عاصفة شمسية شديدة قد تضرب الأرض وتتسبب في نهاية الإنترنت!
Lebanon 24
في هذا الموعد.. عاصفة شمسية شديدة قد تضرب الأرض وتتسبب في نهاية الإنترنت!
03:38 | 2023-07-13
13/07/2023 03:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2023-07-13
للأم.. 5 طرق لتحصلي على يوم مثمر مليء بالإنجازات
08:00 | 2023-07-13
فنانة شهيرة تعلن خطوبتها على الهواء مباشرة.. من هو العريس؟
04:54 | 2023-07-13
هنا الزاهد تكشف أسباب تأخّرها في الإنجاب
03:45 | 2023-07-13
ابنة الفنانة السورية الشهيرة تعلن حملها بطريقة غير مباشرة.. وهذا أول تعليق لها
01:46 | 2023-07-13
مطربة شهيرة تنجو من الموت بعد تعرضها لحادث سير
00:07 | 2023-07-13
فيديو خطف أنظار المتابعين.. نادين نسيب نجيم تتراقص بإطلالة صيفية
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
13/07/2023 19:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
13/07/2023 19:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
13/07/2023 19:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact