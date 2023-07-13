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المرأة

فنانة تركية شهيرة تعيش علاقة حب سريّة

Lebanon 24
13-07-2023 | 08:45
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ما كادت تمرّ شهور قليلة على خبر إنفصال الثنائي ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش، حتى بدا أن ديميت قد تخطت أزمة طلاقها المفاجئ.

فقد ذكرت مجلة تقوير التركية أن ديميت أوزدمير تعيش علاقة حبّ جديدة مع الدي جي اليوناني سيرجو، وأنّ الثنائي إتفقا على عدم متابعة بعضهما لبعض عبر منصات السوشيال ميديا خلال الفترة الحالية.
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ويبدو أن هذا هو سبب تواجد ديميت أوزدمير في اليونان خلال فترة عطلتها الصيفية؛ فقد نشرت مؤخراً بعض الصور الخاصة بها من إحدى شواطئ اليونان.
جزء جديد
أما الجزء الثاني من فيلم "تكتيكات الحب"؛ فمن المقرر عرضه خلال الأسبوع المقبل بعد نجاح الجزء الأول من الفيلم والذي عُرض قبل شهور عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية.
 
وأخيراً، إحتلت ديميت المرتبة الثالثة عبر موقع  ADBA TV للنجوم الاكثر تداولاً عبر منصات السوشيال ميديا، وحلّت بعدها آنجين إكيوريك لتحتل المرتبة السابعة.
 
وكان الثنائي قد إنتهيا أخيراً من تصوير الموسم الاول من مسلسل "إسمي فرح" والذي حقق نسبة مشاهدة عالية فور عرضه عبر الشاشات التركية، وينتظر الجمهور الموسم الجديد من العمل والمقرر بدء تصويره في نهاية الشهر المقبل. (نواعم)      
المصدر: نواعم
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