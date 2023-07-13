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المرأة

فنانة صاعدة تعلن خطوبتها وتخفي التفاصيل خوفاً من الحسد!

Lebanon 24
13-07-2023 | 14:47
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أعلنت الفنانة نانسي صلاح خطوبتها على الهواء مباشرة، وذلك لدى ظهورها عبر أحد البرامج الإذاعية يوم أمس الأربعاء، لكنها حرصت على إخفاء باقي التفاصيل "خوفًا من الحسد"، على حد قولها.
 
 
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وكانت الممثلة المصرية البالغة (33) عامًا، ولدى سؤالها ما إن كانت مرتبطة، رفعت يدها أمام الكاميرا لتظهر خاتم الخطوبة، إذ أكدت أنها بالفعل احتفلت بخطوبتها في الآونة الأخيرة، لكنها فضّلت عدم الإعلان عن ذلك دِرءًا للحسد، كما حدث معها في مرات سابقة.
وقالت بطلة فيلم "مغامرات كوكو"، الذي عرض من موسم أفلام عيد الفطر لهذا العام: "اتخطبت الحمد لله، إن شاء الله نعرف كل حاجة في وقتها عن الفرح، لأني كل ما أقول اتحسد، كل خطوبة تتفركش مش معقول".
المصدر: فوشيا
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