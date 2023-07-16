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المرأة

بعد إصابتها بالسرطان... دينا حايك عن إليسا: "ما عادت سألت عني"

Lebanon 24
16-07-2023 | 06:30
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وصفت الفنانة دينا حايك، الأشخاص الذين وجهوا لها الاتهامات بادعاء إصابتها بمرض السرطان للدعاية لمشاريعها الفنية، بعديمي الإحساس والرحمة، مشيرة إلى أنها لم تتأثر بهذه الأقاويل.

وأضافت حايك أنه زاد وزنها 11 كيلوغرامًا؛ بسبب استخدام علاج "الكورتيزون"، وليس كما ادّعى البعض خضوعها للتجميل، إذ يستحيل عليها فعل ذلك لأسباب طبية.
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وأكدت تغلبها على مرض السرطان، كاشفة أنها خضعت مؤخرًا للعديد من الفحوصات الطبية؛ ليتبين لها انتصارها على المرض بشكل تام.

وقالت حايك إن أصعب لحظة مرت فيها أثناء مرضها، هي إخبار والدتها بإصابتها بالسرطان، حيث لم تخبر أحدًا في البداية، لكنها اضطرت فيما بعد، لتنهال عليها الاتصالات بشكل دائم من والدتها.

وأعربت عن سعادتها لمساندة زملائها الفنانين لها، حيث تواصل معها عدد كبير منهم، وقدموا لها الدعم النفسي وبعض النصائح، كما شعرت بوجود محبة حقيقية منهم، وكان على رأسهم: فارس كرم، وائل كفوري، ديانا حداد، أحلام، ماجد المهندس، نجوى كرم، شمس الكويتية.

وأكدت أنها تواصلت مع الفنانة إليسا للاستفادة من تجاربها حول هذا المرض، والحصول على أسماء بعض الأطباء منها، وقدمت لها النصائح، لكن الأخيرة لم تطمئن عليها في ما بعد، معلقة: "ما عادت سألت عني". (فوشيا)
 
 
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