فيكتوريا بيكهام تُفاجىء زميلاتها في "سبايس غيرلز" بهذا القرار

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أحبطت الفنانة فيكتوريا بيكهام زميلاتها في فريق "سبايس غيرلز" باعتذارها عن الظهور معهن في مهرجان "غلاستونبري" العام المقبل، للمشاركة في الاحتفال بمرور 30 عامًا على تأسيس الفريق.وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن عضوات الفرقة الأساسيات سيعاودن الظهور معًا مرة أخرى في 2024؛ من أجل تسجيل حضورهن مجتمِعات من جديد في موقع إقامة المهرجان.غير أن مصدرًا مقرَّبًا من فيكتوريا أفصح لموقع "دايلي ميل" أنها تود التركيز على علامة الموضة الخاصة بها، وأنها لن تشارك في جولات غنائية تخص فريقها السابق، رغم الإلحاح عليها.وتابع المصدر بقوله إن فيكتوريا لا تستبعد احتمالية ظهورها في بعض الأمور الاحتفالية الأخرى، لكن ذلك لا يعني أنها ستغني أو ستشارك زميلاتها السابقات الغناء في أيّ مناسبة أو احتفالية. (فوشيا)