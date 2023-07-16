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المرأة

كيف تختارين عطرك المميز لهذا الصيف؟

Lebanon 24
16-07-2023 | 16:00
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ابتياع عطر جديد أمر أكثر صعوبة من اختيار أي مستحضر جمالي آخر. فهو يميل الى كونه أقرب الى إستثمار، ولأنه يعبر عنك ويشكل انطباع لدي الآخرين، عليك أن تفكري بعناية حول الرائحة التي ستبتاعينتها. من هنا، ثمة أمور أساسية يجب أن تضعينها في الحسبان خلال عملية الشراء.
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 ثمة طرق كثيرة للقيام بذلك والبداية هي بالإلتزام بثلاثة أمور أساسية. اختاري العطور المنعشة التي تبدو مشعة أو مشرقة من رائحتها مثل الحمضيات. إن لم ترق لك، اتجهي نحو العطور الوردية أي تلك التي تعبق برائحة الأزهار أو التزمي بالعطور الشرقية التي تكون أكثر ثقلاً وأقوى، ومنها ما تحتوي على درجات من الفانيلا. 
 طريقة وضعنا العطر تغيرت، فكثر منا بات لديهن مجموعة من العطور المختلفة كل منها مخصصة لمناسبة ومزاج. فحين يكون عملك داخل مكتب، لا تتجهي نحو العطور القوية بل ترغبين بالرائحة المنعشة والخفيفة... 
 ما تتناولينه يغير الزيت في بشرتك، فعلى سبيل المثال إن كنت تعانين من نقص في الحديد، سيغير ذلك من كيميائية جسمك وهذا ما يجعل كل  رائحة تبدو مختلفة بين شخص وآخر حتى لو كانت من قارورة العطر ذاتها. إن كنت من اللواتي يتغير العطر على بشرتهن، ركزي على العطور ذات نغمات الفانيلا وابتعدي عن عطور البرغموت لأنها ليست عنيدة كفاية لتلتصق ببشرتك. 
ويتغير العطر بين شخص وآخر، جربي العطر على بشرتك لأنه حتى يدوم بطريقة مختلفة بين بشرة وأخرى. إن كنت ذات بشرة جافة، لن يدوم العطر طويلاً لأن بشرتك تأكله نوعاً ما. اختاري الكريمات المرطبة ذات العطور قبل أن ترشي العطر على بشرتك. إن كنت تجربين عطراً جديداً، رشيه على خلفية يدك. 
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