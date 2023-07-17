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المرأة
أخطاء يجب تجنبها عند التخطيط لزفافك
Lebanon 24
17-07-2023
|
07:45
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فترة التخطيط للزفاف تكون مليئة بالتوتر والتردد، وأفضل طريقة لتخطي هذه الفترة بنجاح هو التخطيط المسبق، والبحث الجيد قبل اتخاذ أي قرار بشأن اختيارات خطط الزفاف.
وقبل وضع خطط لحفل زفافك، تعرفي أولاً على الأخطاء التي يجب عليكِ تجنبها عند التخطيط لزفافك. تابعي القراءة.
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1- عدم تحديد ميزانية لحفل الزفاف
عدم وضع ميزانية محددة لحفل الزفاف يفتح أمامك المجال لاختيارات لا نهائية، مما يصيبك بالحيرة، لذا احرصي على تحديد ميزانية حفل زفافك قبل البدء في التخطيط، حتى تتمكني من تقليص اختياراتك ومعرفة ما يمكنكِ تحمله من حيث عدد الضيوف، أصناف وكميات الطعام وغيرها من التفاصيل.
2- عدم الحجز في وقت مبكر
عدم الحجز في وقت مبكر يدفعكِ للتخلي عن تفاصيل ترغبينها لأن أحدهم سبقك وحجزها، مثل: مكان الزفاف، مورد الطعام، مورد الزهور، فنان المكياج، وحتى كعكة الزفاف.
احرصي على حجز تفاصيل زفافك في وقت مبكر حتى تتمكني من الحصول على ما ترغبين به في اليوم المخطط له.
3- عدم وضع خطط احتياطية
عدم وضع خطط احتياطية يجعل مخططك الأصلي عرضة للفشل إذا حدثت أي ظروف طارئة تسببت في عطل ما. على سبيل المثال يجب أن تضعي خطط احتياطية في حال تغيّر الطقس مثلاً. (نواعم)
المصدر: نواعم
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