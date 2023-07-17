في عمر الـ65.. هذه الأطعمة التي اعتمدتها شارون ستون لتخفيف وزنها

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عززت الممثلة الأميركية، شارون ستون، مكانتها في هوليوود بأدوارها السينمائية، وأذهلت الجماهير بموهبتها الطبيعية وشغفها المهني، وفي حين أنها أبدعت في مهنتها بشكلٍ لا يُصدق، استطاعت أيضاً أن تُذهل العالم برشاقتها، وقدرتها على تخطي المرض. ففي سن الـ43، أصيبت الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار بجلطة دماغية، ونزيف في المخ، ورغم أنها استغرقت عامين للتغلب عليهما، فإنها خرجت بتعافٍ تام.وفي سن الـ65، لاتزال نجمة "غريزة أساسية" تبدو مذهلة وبصحةٍ جيدة، وذات مظهر شاب، إذ تقول إن سببه هو اتباعها أسلوب حياة صحياً، وخيارات غذائية مدروسة.لذا، في حال كنتِ ترغبين في معرفة أسرارها الصحية والغذائية، فإننا هنا نرصد العديد منها.الأطعمة المنخفضة السكر:من الطرق، التي تحافظ بها ستون على صحتها ولياقتها البدنية، تناول الأطعمة المنخفضة السكر، مثل: العدس والكينوا.ووفقاً للأطباء، فإن مؤشر نسبة السكر في الدم، هو أداة تستخدم لتحديد المقدار الذي يساهم به الطعام في رفع مستوى السكر بالدم بعد تناوله، وغالباً يتم استخدامه في مقارنة الكربوهيدرات المختلفة.تناول هذا الإفطار:بالنسبة لنجمةٍ مثلها، فإنه لا يوجد يومان متماثلان، إلا أن الشيء الذي تحرص عليه، هو تناول الإفطار ذاته كل صباح، وهو البطيخ مع جبنة الفيتا، والنعناع مع زيت الزيتون والملح والفلفل، إلى جانب تناول قطعة من الخبز المحمص الخالي من الغلوتين مع الشاي العشبي، حيث يوفر لها هذا الإفطار الطاقة اليومية التي تحتاجها، لبدء يومها بشكلٍ صحيح.تجنب الأطعمة المصنعة:ترى دراسات عدة أن الانتشار المتزايد لأمراض، مثل مرض السكري من النوع الثاني، والسمنة، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومتلازمة القولون العصبي، وعسر الهضم المتكرر، وأنواع معينة من السرطان، وحتى الاكتئاب.. ترتبط بتناول كميات كبيرة من الأطعمة الفائقة المعالجة، ومن الواضح أن ستون تدرك هذه الحقيقة جيداً؛ لذا تبتعد كل البعد عن تناول مثل هذه الأطعمة، وتقاوم رغبتها في تناولها بشكلٍ كبير.تأكل اللحوم الخالية من الدهون:الممثلة الأميركية لديها نظام غذائي متوازن، يتضمن اللحوم الخالية من الدهون، وهي اللحوم التي تقل دهونها عن 90%، مثل: صدور الدجاج، وصدر الديك الرومي. ونظراً لأن تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول، وأمراض القلب، فإن البروتينات الخالية من الدهون هي أكثر ما يوصى بتناوله. (زهرة الخليج)