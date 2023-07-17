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المرأة

عادات صحية تجدد البشرة.. وتحافظ على شبابها

Lebanon 24
17-07-2023 | 11:00
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الشيخوخة عملية طبيعية لا يمكن تجنبها، لكن اتباع نمط حياة معين، وبعض النصائح البسيطة، يمكن أن تساعدك على البقاء بصحة جيدة وسعادة وشباب مع تقدمك في العمر.

الماء سر الحياة:
اشربي الكثير من الماء، للحفاظ على بشرتك رطبة ونضرة.
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النوم مفتاح الهناء:
احصلي على قسط كافٍ من النوم للسماح لجسمك بالتعافي والتجدد، بين عشية وضحاها.

ابتعدي عن الشمس:
احمِي بشرتك من أشعة الشمس الضارة، باستخدام واقي الشمس والقبعات والملابس.

 
منتجات تجميلية:
استخدمي منتجات مقاومة الشيخوخة، التي تحتوي على مكونات، مثل: الريتينول، وفيتامين (سي)، وحمض الهيالورونيك.

لا للعادات الضارة:
تجنبي التدخين، لمنع الشيخوخة المبكرة.


نظام صحي:
اتباع نظام غذائي صحي، غني بمضادات الأكسدة، والعناصر الغذائية الأساسية.

الرياضة:
ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية، والحفاظ على وزن صحي.

العناية بالأسنان:
اعتني بأسنانك ولثتك، لمنع مشاكل صحة الفم، التي قد تؤدي إلى شيخوخة مظهرك.

لا للتوتر:
تحكم في التوتر، من خلال تقنيات الاسترخاء، مثل: اليوغا أو التأمل أو التنفس العميق.


احذري استخدام الماء الساخن:
تجنبي استخدام الماء الساخن على بشرتك، حيث يمكن أن يجردها من الزيوت الطبيعية، ويسبب الجفاف والتجاعيد. (زهرة الخليج) 


المصدر: زهرة
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