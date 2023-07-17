عادات صحية تجدد البشرة.. وتحافظ على شبابها

الشيخوخة عملية طبيعية لا يمكن تجنبها، لكن اتباع نمط حياة معين، وبعض النصائح البسيطة، يمكن أن تساعدك على البقاء بصحة جيدة وسعادة وشباب مع تقدمك في العمر.
الماء سر الحياة:
اشربي الكثير من الماء، للحفاظ على بشرتك رطبة ونضرة.
النوم مفتاح الهناء:
احصلي على قسط كافٍ من النوم للسماح لجسمك بالتعافي والتجدد، بين عشية وضحاها.
ابتعدي عن الشمس:
احمِي بشرتك من أشعة الشمس الضارة، باستخدام واقي الشمس والقبعات والملابس.
منتجات تجميلية:
استخدمي منتجات مقاومة الشيخوخة، التي تحتوي على مكونات، مثل: الريتينول، وفيتامين (سي)، وحمض الهيالورونيك.
لا للعادات الضارة:
تجنبي التدخين، لمنع الشيخوخة المبكرة.
نظام صحي:
اتباع نظام غذائي صحي، غني بمضادات الأكسدة، والعناصر الغذائية الأساسية.
الرياضة:
ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية، والحفاظ على وزن صحي.
العناية بالأسنان:
اعتني بأسنانك ولثتك، لمنع مشاكل صحة الفم، التي قد تؤدي إلى شيخوخة مظهرك.
لا للتوتر:
تحكم في التوتر، من خلال تقنيات الاسترخاء، مثل: اليوغا أو التأمل أو التنفس العميق.
احذري استخدام الماء الساخن:
تجنبي استخدام الماء الساخن على بشرتك، حيث يمكن أن يجردها من الزيوت الطبيعية، ويسبب الجفاف والتجاعيد. (زهرة الخليج)