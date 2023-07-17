عادات صحية تجدد البشرة.. وتحافظ على شبابها

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الشيخوخة عملية طبيعية لا يمكن تجنبها، لكن اتباع نمط حياة معين، وبعض النصائح البسيطة، يمكن أن تساعدك على البقاء بصحة جيدة وسعادة وشباب مع تقدمك في العمر.الماء سر الحياة:اشربي الكثير من الماء، للحفاظ على بشرتك رطبة ونضرة.النوم مفتاح الهناء:احصلي على قسط كافٍ من النوم للسماح لجسمك بالتعافي والتجدد، بين عشية وضحاها.ابتعدي عن الشمس:احمِي بشرتك من أشعة الشمس الضارة، باستخدام واقي الشمس والقبعات والملابس.منتجات تجميلية:استخدمي منتجات مقاومة الشيخوخة، التي تحتوي على مكونات، مثل: الريتينول، وفيتامين (سي)، وحمض الهيالورونيك.لا للعادات الضارة:تجنبي التدخين، لمنع الشيخوخة المبكرة.نظام صحي:اتباع نظام غذائي صحي، غني بمضادات الأكسدة، والعناصر الغذائية الأساسية.الرياضة:ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية، والحفاظ على وزن صحي.العناية بالأسنان:اعتني بأسنانك ولثتك، لمنع مشاكل صحة الفم، التي قد تؤدي إلى شيخوخة مظهرك.لا للتوتر:تحكم في التوتر، من خلال تقنيات الاسترخاء، مثل: اليوغا أو التأمل أو التنفس العميق.احذري استخدام الماء الساخن:تجنبي استخدام الماء الساخن على بشرتك، حيث يمكن أن يجردها من الزيوت الطبيعية، ويسبب الجفاف والتجاعيد. (زهرة الخليج)