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المرأة

رسالة كشفت الكثير.. المغنية الشهيرة تفضح حبيبها المصوّر السينمائي

Lebanon 24
17-07-2023 | 15:22
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يبدو أن المصائب ما زالت تنهال على المغنية الأميركية بيبي ريكسا، فبعد شهر من تعرضها لإصابة على وجهها من قبل أحد المعجبين خلال حفلها كشفت أن علاقتها العاطفية أصبحت على المحك بسبب "وزنها الزائد".

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وفضحت ريكسا حبيبها المصور السينمائي كيان سفياري أمام جمهورها عبر حسابها على إنستغرام، ناشرة رسالة نصية مطوّلة وجهها إليها، منتقداً وزنها الزائد.

كشفت مصادر مطلعة لمجلة "بيج 6" أن سفياري سبق وأن وجه لها انتقادات على شكلها الخارجي، لكنها لم تأخذ الأمر على مجمل الجد، ما جعل علاقتهما على المحك.

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها ريكسا عبر ستوري إنستغرام: "مرحباً. لا أقول إنك لست جميلة، ولم أقل إنني لم أحبك أبداً.. في الحقيقة قلت كم أنت جميلة وكم أحببتك، لكنني قلتُ دائماً إنني سأكون صادقاً معك ووجهك كان يتغير لذا أخبرتك أنه كان كذلك". 

وفي الرسالة ذكّرها بأنه حين ازداد وزنه 3 أرطال (حوالي 1.5 كلغ) وصفته بالسمين وصاحب الدهون، مستدركاً: "لكن هذا لا يعني أنك لا تحبينني، أما إذا كنت تحاولين العثور على سبب للانفصال، فهذا منطقي لكنه ليس كذلك في الحقيقة".. ونصحها بالتحدث إلى معالج للتوصل إلى أصول الأزمة، وحلها.

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