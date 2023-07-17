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المرأة

هل تعود كيم كارداشيان للشعر الأشقر؟

Lebanon 24
17-07-2023 | 16:00
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شاركت كيم كارداشيان على "إنستغرام" سلسلة من الصور والمقاطع من وراء الكواليس، من جلسة تصويرها مع شركة "ألاني نيوتريشن" للترويج لمشروب الطاقة الجديد الخاص بها "كيميد".
 
وأظهرت الصور، كيم، وهي تقوم بتصوير الإعلان بملابس السباحة البيضاء وشعر أشقر.
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وقالت كارداشيان في قصة نشرتها على إنستغرام، إن مظهرها الأشقر الجديد هو عبارة عن شعر مستعار وليس شعرها الأصلي. 

وعلقت كارداشيان على القصة قائلة، بأنها قامت بتجربة بعض الإطلالات الممتعة أثناء تصوير الإعلانات، وشاركت بعد ذلك مقطعاً من وراء الكواليس من جلسة التصوير، التي ارتدت فيها بيكيني أبيض وسترة بيضاء ناعمة وحذاء أبيض ونظارات شمسية سوداء.
المصدر: 24.ae
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