نصائح للاحتفال بذكرى زواجك بسعادة ونجاح

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هل اقترب موعد الاحتفال بذكرى زواجك؟ إليكِ نصائح تضمن لكِ الاحتفال بسعادة.1- اطلبي من أطفالك الاشتراك في الترتيباتاشتراك أطفالك في الترتيب للاحتفال بحفل زواجك يمنحهم الشعور بالأمان والثقة، كما أنهم يبثون الحماسة والبهجة في هذا اليوم المهم.2- استدعي الذكرياتللذكريات الجميلة سحر خاص، استدعي مع زوجك ذكرياتكما القديمة التي تحمل سمات رومانسية وتشمل لحظات خاصة بكما.3- شاركا التخطيط بالتناوبلا تسمحي أن يكون زوجك هو المخطط الوحيد كل عام للاحتفال بعيد زواجكما، وأيضاً لا تتحملي هذه المسؤولية بمفردك، المشاركة بالتناوب في التخطيط للاحتفال بعيد زواجكما، يشعر كل منكما بالاهتمام والتقدير.4- ضعي ميزانيةالتخطيط المالي مهم جداً للاحتفال بعيد زواجك بنجاح، حتى لو كانت الميزانية بسيطة، ضعي خطة تناسبها إذ تحصلان على احتفال مميز.5- ارسمي خريطة لسنوات الزواجخريطة سنوات الزواج تشمل الذكريات الجميلة المؤثرة، الأزمات والمواقف الصعبة التي تغلبتما عليها معاً، والأحلام التي تطمحان إليها في السنوات المقبلة. تأمل خريطة سنوات الزواج في ذكرى زواجكما يشعركما بقوة وعمق العلاقة بينكما، ويحفزكما للاستمرار.6- خططي لليلة رومانسيةبعد انصراف المدعوين إذا كان الحفل كبيراً، وبعد نوم الأطفال، أو انتهاء طقوس الاحتفال، احرصي على استكمال ليلة رومانسية خاصة مع زوجك. (نواعم)