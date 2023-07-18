Advertisement

المرأة

نصائح للاحتفال بذكرى زواجك بسعادة ونجاح

Lebanon 24
18-07-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1088671-638252826461823664.PNG
Doc-P-1088671-638252826461823664.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هل اقترب موعد الاحتفال بذكرى زواجك؟ إليكِ نصائح تضمن لكِ الاحتفال بسعادة. 

1- اطلبي من أطفالك الاشتراك في الترتيبات
اشتراك أطفالك في الترتيب للاحتفال بحفل زواجك يمنحهم الشعور بالأمان والثقة، كما أنهم يبثون الحماسة والبهجة في هذا اليوم المهم.
Advertisement

2- استدعي الذكريات
للذكريات الجميلة سحر خاص، استدعي مع زوجك ذكرياتكما القديمة التي تحمل سمات رومانسية وتشمل لحظات خاصة بكما.

3- شاركا التخطيط بالتناوب
لا تسمحي أن يكون زوجك هو المخطط الوحيد كل عام للاحتفال بعيد زواجكما، وأيضاً لا تتحملي هذه المسؤولية بمفردك، المشاركة بالتناوب في التخطيط للاحتفال بعيد زواجكما، يشعر كل منكما بالاهتمام والتقدير.

4- ضعي ميزانية
التخطيط المالي مهم جداً للاحتفال بعيد زواجك بنجاح، حتى لو كانت الميزانية بسيطة، ضعي خطة تناسبها إذ تحصلان على احتفال مميز.

5- ارسمي خريطة لسنوات الزواج
خريطة سنوات الزواج تشمل الذكريات الجميلة المؤثرة، الأزمات والمواقف الصعبة التي تغلبتما عليها معاً، والأحلام التي تطمحان إليها في السنوات المقبلة. تأمل خريطة سنوات الزواج في ذكرى زواجكما يشعركما بقوة وعمق العلاقة بينكما، ويحفزكما للاستمرار.

6- خططي لليلة رومانسية
بعد انصراف المدعوين إذا كان الحفل كبيراً، وبعد نوم الأطفال، أو انتهاء طقوس الاحتفال، احرصي على استكمال ليلة رومانسية خاصة مع زوجك. (نواعم) 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:35 | 2023-07-18
08:00 | 2023-07-18
01:32 | 2023-07-18
00:16 | 2023-07-18
23:00 | 2023-07-17
16:00 | 2023-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website