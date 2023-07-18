بعد غيابها لفترة عن الساحة.. الممثلة المعروفة تنشر صورة على المسبح

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فاجات الفنانة سمية الخشاب جمهورها بنشر صورة طريفة عبر حسابها الخاص في "فيسبوك"، ظهرت فيها داخل حمّام السباحة وهي تأكل البطيخ. وعلقت على الصورة قائلةً: "شقة بطيخ عسل".وتلقت سمية تعليقات كثيرة من جمهورها الذين تساءلوا عن سبب توقّفها في الفترة الماضية عن التواصل معهم عبر حساباتها في مواقع التواصل على غير عادتها.وكان آخر ظهور لسمية الخشاب على مواقع التواصل في أيار الماضي عندما تواصلت مع طلاب الثانوية العامة، ونشرت عبر حسابها في "تويتر" ملخّصات المواد الدراسية قبل الامتحان. (لها)