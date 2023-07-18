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المرأة

بعد غيابها لفترة عن الساحة.. الممثلة المعروفة تنشر صورة على المسبح

Lebanon 24
18-07-2023 | 08:00
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فاجات الفنانة سمية الخشاب جمهورها بنشر صورة طريفة عبر حسابها الخاص في "فيسبوك"، ظهرت فيها داخل حمّام السباحة وهي تأكل البطيخ. وعلقت على الصورة قائلةً: "شقة بطيخ عسل".

وتلقت سمية تعليقات كثيرة من جمهورها الذين تساءلوا عن سبب توقّفها في الفترة الماضية عن التواصل معهم عبر حساباتها في مواقع التواصل على غير عادتها.
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وكان آخر ظهور لسمية الخشاب على مواقع التواصل في أيار الماضي عندما تواصلت مع طلاب الثانوية العامة، ونشرت عبر حسابها في "تويتر" ملخّصات المواد الدراسية قبل الامتحان. (لها)       
المصدر: لها
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