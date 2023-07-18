خطأ ترتكبينه يومياً.. يجعلك تبدين أكبر سنّاً!

حذّرت استشارية طب وجراحة العيون وجراحة التجميل، إليزابيث هوكس، من أن "الكثير منا يرتكبون خطأ بسيطا يمكن أن يضر الجلد الرقيق للغاية تحت أعيننا، وقد يجعلنا نبدو أكبر سنا".



Advertisement وأوضحت هوكس أنه "من الضروري عدم فرك منطقة أسفل العين أو الضغط عليها كثيرا"، قائلة: "بدلا من ذلك، يجب أن نضغط ببساطة على عينينا بالقطن المبتل بمنتج إزالة المكياج".



وأوضحت هوكس أنه "من الضروري عدم فرك منطقة أسفل العين أو الضغط عليها كثيرا"، قائلة: "بدلا من ذلك، يجب أن نضغط ببساطة على عينينا بالقطن المبتل بمنتج إزالة المكياج".

وأضافت: "بالنسبة للجفن العلوي، اغمضي عينيك واضغطي بقطعة القطن عليها بيد واحدة.. استمري في الضغط ثم امسحي برفق. قد تضطرين إلى القيام بذلك مرة أخرى".





كما لفتت إلى أنه بالنسبة للجفن السفلي، فيجب "النظر للأعلى وفعل الشيء نفسه"، موضحة أنه "عادة ما تتم إزالة المكياج من تلك المنطقة بسهولة".



ونظرا لأن الماسكارا من أكثر أنواع مستحضرات التجميل صعوبة لدى إزالتها، فإن هوكس نصحت بالابتعاد عن الماسكارا المقاومة للماء.



كما نصحت الطبيبة بأن يكون هناك "يومين خاليين من الماسكارا في الأسبوع، للحد من مقدار الوقت الذي تقضيه المرأة في إزالتها وبالتالي لمس المنطقة".