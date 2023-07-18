Advertisement

المرأة

خطأ ترتكبينه يومياً.. يجعلك تبدين أكبر سنّاً!

Lebanon 24
18-07-2023 | 16:25
A-
A+
Doc-P-1088852-638253198774357586.jpg
Doc-P-1088852-638253198774357586.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّرت استشارية طب وجراحة العيون وجراحة التجميل، إليزابيث هوكس، من أن "الكثير منا يرتكبون خطأ بسيطا يمكن أن يضر الجلد الرقيق للغاية تحت أعيننا، وقد يجعلنا نبدو أكبر سنا".
 

Advertisement
وأوضحت هوكس أنه "من الضروري عدم فرك منطقة أسفل العين أو الضغط عليها كثيرا"، قائلة: "بدلا من ذلك، يجب أن نضغط ببساطة على عينينا بالقطن المبتل بمنتج إزالة المكياج".

 
وأضافت: "بالنسبة للجفن العلوي، اغمضي عينيك واضغطي بقطعة القطن عليها بيد واحدة.. استمري في الضغط ثم امسحي برفق. قد تضطرين إلى القيام بذلك مرة أخرى".

 
كما لفتت إلى أنه بالنسبة للجفن السفلي، فيجب "النظر للأعلى وفعل الشيء نفسه"، موضحة أنه "عادة ما تتم إزالة المكياج من تلك المنطقة بسهولة".

ونظرا لأن الماسكارا من أكثر أنواع مستحضرات التجميل صعوبة لدى إزالتها، فإن هوكس نصحت بالابتعاد عن الماسكارا المقاومة للماء.

كما نصحت الطبيبة بأن يكون هناك "يومين خاليين من الماسكارا في الأسبوع، للحد من مقدار الوقت الذي تقضيه المرأة في إزالتها وبالتالي لمس المنطقة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:34 | 2023-07-19
02:04 | 2023-07-19
23:00 | 2023-07-18
14:35 | 2023-07-18
11:00 | 2023-07-18
08:00 | 2023-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website