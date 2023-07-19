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فنون ومشاهير

ما سرّ جمال ورشاقة جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو؟

Lebanon 24
19-07-2023 | 07:20
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كشفت خبيرة اللياقة والتغذية إيرينا روتاتش، سر جمال أرداف عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وتقضي عارضة الأزياء الإسبانية البالغة 29 عاما الكثير من الوقت في صالة الألعاب الرياضية، وتشارك باستمرار لقطات من تمرينها في صالة الألعاب الرياضية، وهي تؤدي تمارين تقوية أردافها باستخدامها الاثقال الحديدية.
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وبحسب مجلة "مين تودي"، قالت خبيرة اللياقة والتغذية روتاتش، إن هناك العديد من التمارين التي تقوم جورجينا بتأديتها، وهذا مجرد تمرين واحد منها، وهو القفز في الهواء مع رفع الأثقال وقد فعلت ذلك بشكل صحيح.


وأضافت مدربة اللياقة روتاتش: "القفز هو تمرين بليومتري كلاسيكي يتضمن قفزة قوية إلى أعلى من وضع القرفصاء أو نصف القرفصاء أو الوقوف، ويتم إنشاء ما يسمى بالحمل المتفجر، أي يتم بذل جهد سريع في فترة زمنية قصيرة، مما يطور قوة العضلات ويزيد من حجمها، كما تعمل عضلات الساقين والأرداف والربلة والعضلات الأساسية والجسم بأكمله في نفس الوقت".

ولفتت الانتباه إلى حقيقة أن حمل الأثقال على شكل قضيب محمول على الكتفين يزيد الحمل بشكل كبير، كما أن تمرين "سميث" بوضعية القرفصاء هو تمرين عضلي فعال آخر تؤديه رودريغيز.
 
يذكر أن جورجينا ارتبطت بالنجم البرتغالي رونالدو منذ عام 2016، وأنجبت طفلتين، آلانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بأطفاله كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضا.

وانتقل كريستيانو رونالدو وجورجينا للعيش إلى السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ  38 عاما إلى صفوف نادي النصر، بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد. (روسيا اليوم)

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