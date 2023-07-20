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فنون ومشاهير

مذيعة أخبار الـ LBCI عروس صيف 2023.. هكذا ظهرت قبل أيام من زفافها (صور)

Lebanon 24
20-07-2023 | 04:43
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تستعد المذيعة والمُراسلة في قناة الـ lbci بترا أبو حيدر مع خطيبها الشاب ايلي حبيقة لدخول القفص الذهبي في 29 تموز الحالي.

وقبل أيام من زفافها، احتفل زملاء بترا في الـ lbci بالمناسبة من خلال إقامة حفل "ما قبل الزفاف".
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وظهرت بترا بفستان أبيض وتضع إكليلا من الورود على رأسها إلى جانب زملائها في المحطة.
 
 
 
 
 
 
يُذكر ان بترا بدأت العمل في الـ lbci في قسم الأخبار كمُراسلة ومن ثم انتقلت إلى تقديم النشرات الإخبارية.  

المصدر: "رصد" لبنان 24

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