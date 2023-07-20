مذيعة أخبار الـ LBCI عروس صيف 2023.. هكذا ظهرت قبل أيام من زفافها (صور)

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تستعد المذيعة والمُراسلة في قناة الـ lbci بترا أبو حيدر مع خطيبها الشاب ايلي حبيقة لدخول القفص الذهبي في 29 تموز الحالي.وقبل أيام من زفافها، احتفل زملاء بترا في الـ lbci بالمناسبة من خلال إقامة حفل "ما قبل الزفاف".وظهرت بترا بفستان أبيض وتضع إكليلا من الورود على رأسها إلى جانب زملائها في المحطة.