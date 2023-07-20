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المرأة

4 أخطاء تجنبيها في اللقاء الأول مع شريك المستقبل

Lebanon 24
20-07-2023 | 16:00
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على الرغم من أن التوتر في المقابلة الأولى أمر طبيعي، إلا أنه قد يدفعكِ لارتكاب أخطاء تؤثر على سير الأمور، أو تجعلكِ غير قادرة على اتخاذ قرار سليم. وفيما يلي 4 أخطاء يجب أن تتجنبيها في اللقاء الأول مع شريك المستقبل المحتمل.
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1- عدم تحديد أهدافك من المقابلة
يجب أن تكون المقابلة الأولى لها أهداف محددة بالنسبة لكِ، مثلاً التعرف على الحالة المادية، الاجتماعية والمسار الوظيفي، أو التعرف على علاقته بعائلته، أو وجهة نظره في الزواج والإنجاب، أو مثلاً رغبته في الهجرة.
أهداف المقابلة الأولى هي التي تساعدك على تكوين انطباع واقعي واتخاذ قرار حكيم تجاه الشخص، فحددي أهدافك من المقابلة قبل الذهاب.
 
2- مقابلة شخص لا تشعرين بالراحة تجاهه
المقابلة الأولى غرضها معرفة إذا كان هذا الشخص يصلح أن يكون شريك حياة مستقبلي أم لا، فإذا كان الشخص يشعرك بعدم الارتياح أو الانزعاج أو القلق، فلا داعي من تعريض نفسك لتجربة مسيئة.
 
3- البحث عن السلبيات
يجب ان تكوني منتبهة للأخطاء، ولكن هناك فرق بين الانتباه، وبين البحث عن السلبيات ومحاولة اصطياد الأخطاء. إذا كنتِ متربصة وتبحثين عن السلبيات، فسوف تجدين سلبيات بالتأكيد، لذا كوني منفتحة واجعلي نظرتك للشخص نزيهة وعادلة، ولا تتربصي له وتتصيدين الأخطاء.
 
4- التسرع في القرار
إذا شعرتِ بالتردد والحيرة، فلا تتسرعي وتتخذي قرار الرفض أو القبول، لا تخجلي من طلب مقابلة ثانية تساعدك على اتخذا قرارك باطمئنان. (نواعم)        
المصدر: نواعم
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