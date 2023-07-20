قرار مفاجىء يخصّ شيرين عبد الوهاب.. "إختفت" ولم تتمكن الشركة المنتجة من الوصول اليها

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يبدو أن الأمور بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات مازالت غامضة، خاصة بعد صدور حكم الجلسة الماضية في دعوى روتانا ضد شيرين، بتأجيل القضية مجدداً إلى 20 آب المقبل. ولكن ماذا عن القرار المفاجىء تجاه شيرين عبد الوهاب الذي سيفاجىء جمهورها خلال الساعات المقبلة؟شيرين عبد الوهاب التي أعلنت قبل فترة عن حفلة غنائية ضخمة لها ستكون ضمن حفلات موسم الرياض بعنوان " ليلة إحساس صوت العرب " والتي كانت تشعر بسعادة كبيرة لتسميتها بهذا الإسم. ولكن إختفاء شيرين خلال الفترة الماضية حال دون الوصول إليها وعدم الإتفاق على تفاصيل الحفل؛ إذ كان من المقرر أن يكون خلال الأسابيع المقبلة، ما جعل هيئة الترفية تفكر جدياً في إلغاء فكرة الحفل تماماً.مصير مجهولحتى الآن مازال مصير ألبوم شيرين عبد الوهاب غير معروف؛ خاصة بعد تطورات القضية بينها وبين روتانا وتأجيل الحكم لآب المقبل.وينتظر جمهور شيرين حفلها الجديد بموسم الجيمرز في نهاية الشهر القادم إذ ستحيي حفلاً ضخماً ضمن فعاليات الموسم الجديد بـ 25 آب ببوليفارد رياض سيتي . (نواعم)