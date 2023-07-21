نجمة "سوبر ستار" تهاجم "المتعريات السوريّات": "يا عيب الشوم .. قرفتونا" (صورة)

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قامت الفنانة السورية شهد برمدا بمهاجمة "رخص" الفتيات على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما بنات بلدها، ممن يقدمن على منشورات غير لائقة وفاضحة.وقالت في منشور على "فيسبوك": "درجة الرُّخص إللي واصلة إلها البنات على السوشال ميديا، خاصة السوريات، إنه لو الأنستا والفيسبوك بيسمحوا بصور التعري لنزلن صورهن بدون مشكلة".وأردفت: قطعوا مرحلة استعراض الجسم بالبيكيني، صرنا بمرحلة عرض الجسم بربع بيكيني".وأضافت: "كانت البنت السورية مضربًا للمثل بالتربية والاحترام، هلأ صارت بتخوّف وبتسوّد الوجه بسبب الكم الهائل من الفاسدات".وتابعت هجومها على أرباب الأسر: "يا عيب الشوم على رجال عيلة كل واحدة فيكن، قرفتونا".(لها)