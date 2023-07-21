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المرأة
نجمة "سوبر ستار" تهاجم "المتعريات السوريّات": "يا عيب الشوم .. قرفتونا" (صورة)
Lebanon 24
21-07-2023
|
04:28
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قامت الفنانة السورية شهد برمدا بمهاجمة "رخص" الفتيات على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما بنات بلدها، ممن يقدمن على منشورات غير لائقة وفاضحة.
وقالت في منشور على "فيسبوك": "درجة الرُّخص إللي واصلة إلها البنات على السوشال ميديا، خاصة السوريات، إنه لو الأنستا والفيسبوك بيسمحوا بصور التعري لنزلن صورهن بدون مشكلة".
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وأردفت: قطعوا مرحلة استعراض الجسم بالبيكيني، صرنا بمرحلة عرض الجسم بربع بيكيني".
وأضافت: "كانت البنت السورية مضربًا للمثل بالتربية والاحترام، هلأ صارت بتخوّف وبتسوّد الوجه بسبب الكم الهائل من الفاسدات".
وتابعت هجومها على أرباب الأسر: "يا عيب الشوم على رجال عيلة كل واحدة فيكن، قرفتونا".(لها)
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