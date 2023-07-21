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المرأة

جنيفر لوبيز بموقف محرج جدا وتتفوه بكلمة نابية.. هذا ما حصل معها

Lebanon 24
21-07-2023 | 08:00
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تعرضت مغنية البوب الشهيرة، جينيفر لوبيز، لموقف محرج لدى توجهها لممارسة التمارين الرياضية الخاصة بها بعدما وجدت باب صالة الألعاب الرياضية مغلقة واضطرت للانتظار في الخارج، فيما قام المصورون بالتقاط صور لها.
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وأظهرت صور "الباباراتزي" النجمة العالمية البالغة من العمر 53 عامًا، وهي تطرق على باب الدخول الأسود الخاص بصالة Tracy Anderson في لوس أنجلوس بعدما عجزت عن الدخول.

كما ظلت جينيفر متكئة على الحائط المجاور لباب النادي الرياضي لبعض الوقت بانتظار من يفتح لها حتى تمكنت من ذلك في الأخير.

كلمة نابية
وأثناء مغادرتها المكان بشكل سريع، بدت في حالة مزاجية سيئة، حيث خرجت غاضبة وردت على مصور قال لها "يومك سعيد" بكلمة نابية، وفق ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية. (العربية)     

المصدر: العربية
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