ميغان ماركل تتكتّم على مشروع سريّ!

إنتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن الصعوبات المالية ‏والاقتصادية التي تتعرض لها ميغان ميركل وزوجها الأمير هاري، ولكن ‏كما يبدو، فإن هناك محاولات حثيثة للخروج من هذه الضائقة التي ‏كادت أن تعصف بأعمالهما ومشاريعهما.

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ووقّعت ميغان ‏ماركل عقداً في نيسان، مع وكالة المواهب الشهيرة في هوليوود ‏ويليام موريس إنديفور، لكن هذا العقد بقي طي الكتمان ولم تعلن بعده عن ‏أي مشاريع مقبلة.



ويوحي تكتم ماركل وصمتها عن إعلان‎ خططها ‏بأنها تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها في‎ ‎هوليوود،‎ ‎لكن أحد الخبراء ‏صرح بأنه يعتقد أن لديها مشروعاً سرياً في طور الإعداد‎.‎



