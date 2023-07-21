ميغان ماركل تتكتّم على مشروع سريّ!

إنتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن الصعوبات المالية والاقتصادية التي تتعرض لها ميغان ميركل وزوجها الأمير هاري، ولكن كما يبدو، فإن هناك محاولات حثيثة للخروج من هذه الضائقة التي كادت أن تعصف بأعمالهما ومشاريعهما.
ووقّعت ميغان ماركل عقداً في نيسان، مع وكالة المواهب الشهيرة في هوليوود ويليام موريس إنديفور، لكن هذا العقد بقي طي الكتمان ولم تعلن بعده عن أي مشاريع مقبلة.
ويوحي تكتم ماركل وصمتها عن إعلان خططها بأنها تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها في هوليوود، لكن أحد الخبراء صرح بأنه يعتقد أن لديها مشروعاً سرياً في طور الإعداد.