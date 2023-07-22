فنان وملحن شهير يشنّ هجوماً على ميريام فارس... ماذا قال عنها؟





وقال في حوار تلفزيوني، إن نجاحها بنسبة 90% كان بسبب مصر، حيث لم تكن هناك قنوات خاصة بالأغاني إلا في مصر.

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كما أضاف: "ميريام فارس صوتها لطيف، ولكنه ليس صوتًا رهيبًا"، مستنكرًا ما وصفه بـ"نسيان خير مصر عليها". شنَّ الفنان والملحن المصري رامي جمال هجومًا حادًا على الفنانة ميريام فارس، وذلك على خلفية الاتهامات التي وُجهت إليها في وقت سابق بالإساءة إلى مصر.وقال في حوار تلفزيوني، إن نجاحها بنسبة 90% كان بسبب مصر، حيث لم تكن هناك قنوات خاصة بالأغاني إلا في مصر.كما أضاف: "ميريام فارس صوتها لطيف، ولكنه ليس صوتًا رهيبًا"، مستنكرًا ما وصفه بـ"نسيان خير مصر عليها".

وأكد أنه منحها أغنية منذ أكثر من سنة ولكنها لغاية اليوم، لم تدفع له ثمنها، موضحًا أنها لم تقم بطرح الأغنية إلا أنها لم تُعد حقوق الملكية له.



واختتم هجومه على ميريام فارس بالقول: "مبتردش عليَّ، إللي خدته مني مش يخليني أجري وراها طول العمر. والفلوس إللي ليَّ هدية مني". (العربية)