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فنون ومشاهير

الموت يُؤلم ممثلة شابة: "بابا مات" (صورة)

Lebanon 24
22-07-2023 | 08:17
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فجعت الممثلة المصرية بسنت النبراوي، بوفاة والدها، وفق ما أعلنت عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

واكتفت النبراوي بمنشور مقتضب عبر حسابها في "فيسبوك" للإعلان عن رحيل والدها، حيث كتبت "بابا مات"، ولم تكشف عن التفاصيل المتعلقة بسبب الوفاة أو موعد ومكان الجنازة. (فوشيا)
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