كارين سلامة توضح سبب وفاة شقيقها... وما الرسالة التي وجّهتها للشباب؟

أوضحت الممثلة ومقدّمة البرامج كارين سلامة، أنّ شقيقها تُوفي جراء ذبحة قلبيّة.

وقالت سلامة عبر حسابها على "تويتر": "كثير اسئلة عن سبب وفاة خيي،شغلة وحدة بقلكن اياها ما في حدا يزيد ثانيه على حياته بس يجي وقت العبور،ذبحة قلبية اخدته منا بس انا ممكن شك بحقيقة وجودنا بس ولا ممكن شك لحظة برحمة يسوع المسيح،خيي معه حر من كل الوجع والهم والزعل،خيي هلق مع الحب المطلق وانا عارفة اني رح ارجع التقى فيه".

وكانت كتبت كارين تغريدة سابقة، قالت فيها للشباب: "لكل الشباب بليز بليز بليز عملوا فحوصات لقلبكم حتى لو مش حاسين بشي، الضغط، الحزن، التعتير يلي عايشين فيه باثر بلا ما تحسوا، لكل يلي عم يقرأ عملوا فحوصات، انتبهوا على حالكم، خاصة اذا عندكم Anxiety,palpitations بترجاكم فحصوا قلبكم. الله يحميكم".