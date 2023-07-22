Advertisement

فنون ومشاهير

كارين سلامة توضح سبب وفاة شقيقها... وما الرسالة التي وجّهتها للشباب؟

Lebanon 24
22-07-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1090061-638256364781746309.jpg
Doc-P-1090061-638256364781746309.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضحت الممثلة ومقدّمة البرامج كارين سلامة، أنّ شقيقها تُوفي جراء ذبحة قلبيّة.
 
وقالت سلامة عبر حسابها على "تويتر": "كثير اسئلة عن سبب وفاة خيي،شغلة وحدة بقلكن اياها ما في حدا يزيد ثانيه على حياته بس يجي وقت العبور،ذبحة قلبية اخدته منا بس انا ممكن شك بحقيقة وجودنا بس ولا ممكن شك لحظة برحمة يسوع المسيح،خيي معه حر من كل الوجع والهم والزعل،خيي هلق مع الحب المطلق وانا عارفة اني رح ارجع التقى فيه".
 
 
وكانت كتبت كارين تغريدة سابقة، قالت فيها للشباب: "لكل الشباب بليز بليز بليز عملوا فحوصات لقلبكم حتى لو مش حاسين بشي، الضغط، الحزن، التعتير يلي عايشين فيه باثر بلا ما تحسوا، لكل يلي عم يقرأ عملوا فحوصات، انتبهوا على حالكم، خاصة اذا عندكم  Anxiety,palpitations  بترجاكم فحصوا قلبكم. الله يحميكم".
 
 
Advertisement

فنون ومشاهير

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:15 | 2023-07-22
08:17 | 2023-07-22
06:04 | 2023-07-22
02:56 | 2023-07-22
01:53 | 2023-07-22
23:00 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website