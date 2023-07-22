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المرأة

مي كساب: والدي لا يزال في العناية المركزة

Lebanon 24
22-07-2023 | 10:15
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أكدت الفنانة مي كساب أن والدها لا يزال في حالة حرجة، وقالت "أرجوكم ادعوله، هو تعبان أوي، ومحتاج دعوات الجميع".

وأضافت: "لم يتحدد موعد خروجه من العناية المركزة حتى الوقت الحالي، حتى تستقر حالته الصحية خلال الأيام المقبلة". (لها)
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مي كساب

العناية المركزة

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