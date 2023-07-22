مي كساب: والدي لا يزال في العناية المركزة

أكدت الفنانة مي كساب أن والدها لا يزال في حالة حرجة، وقالت "أرجوكم ادعوله، هو تعبان أوي، ومحتاج دعوات الجميع".



وأضافت: "لم يتحدد موعد خروجه من العناية المركزة حتى الوقت الحالي، حتى تستقر حالته الصحية خلال الأيام المقبلة". (لها)