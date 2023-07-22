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المرأة

اليكم فوائد "الروزماري" للعناية بالشعر والتغلّب على القشرة

Lebanon 24
22-07-2023 | 16:00
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تُعتبر نبتة "الروزماري" أو إكليل الجبل من المكونات الأساسيّة في المطبخ الشرق أوسطي، فهي تُستعمل في تحضير وصفات اللحوم والدجاج كما يمكن تحضيرها على شكل نقيع لتناولها كمشروب ساخن. ولكن هل تعلمون أن لهذه النبتة فوائد استثنائية في مجال العناية بالشعر؟
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تُعرف "الروزماري" في المجال التجميلي بخصائصها المضادة للالتهابات، والمساعدة على التئام الندبات، المزيلة للسموم، والمجددة للبشرة. ويتمّ التعريف عنها في مجال العلاج الطبيعي على أنها نبتة متوسطية ذات فوائد صحيّة عديدة، فهي منشّطة، مضادة للإجهاد النفسي، تساعد على النوم، تحارب التهابات واضطرابات الجهاز الهضمي كما تبقى هذه النبتة خضراء على الدوام ويمكن زراعتها في الحديقة أو في أحواض على الشرفة لتكون في متناولنا على الدوام.

- فوائدها للشعر:
يُشكّل زيت "الروزماري" الأساسي علاجاً فعّالاً للشعر المتعب والفاقد للحيوية نظراً لاحتوائه على مكونات ذات خصائص مضادة للالتهابات تحسّن الدورة الدمويّة في فروة الرأس. يعمل هذا الزيت على تقوية ألياف الشعر وتعزيز لمعانه، وهو يتمتع بمفعول مطهّر لفروة الرأس كما يحارب القشرة ويحدّ من الحكّة المرافقة لها. وهذا ما يجعل استعماله مفيدا جداً على الشعر الدهني.
يُستعمل نقيع "الروزماري" أيضاً للعناية بالشعر، إذ يعمل على تعزيز نموه ومعالجة مشكلة القشرة والحكّة المرافقة لها. لتحضيره يكفي إضافة باقة من هذه النبتة إلى كوب من الماء الغالي وتركها لحوالي 6ساعات ثم تصفية الماء ووضعها في عبوة رذاذة لاستعمالها كلوشن يتمّ رشّه يومياً على الشعر لتعزيز نموّه.

لتحضير مياه "الروزماري" الخاصة بشطف الشعر بعد غسله، يكفي وضع حوالي 50 غراماً من أوراق هذه النبتة في ليتر من الماء الساخن وتركها لحوالي 6ساعات، على أن تُضاف إليها 4ملاعق كبيرة من خل التفاح قبل الاستعمال. من أبرز فوائدها إعادة التوازن إلى نسبة الحموضة في فروة الرأس والمساعدة على إقفال أسفاط الشعر مما يُعزّز لمعانه.

يمكن أيضاً الاستعانة بزيت "الروزماري" الأساسي لتحضير حمام زيت يعتني بالشعر. يكفي إضافة بضع قطرات من منه إلى زيت نباتي حامل مثل زيت جوز الهند، أو الأرغان، أو الأفوكادو، أو الزيتون واستعمال الخليط لتدليك الشعر ثم تركه عليه لمدة 30 دقيقة قبل غسله. يمكن أيضاً ترك هذا الخليط على الشعر طوال الليل بعد تغليفه بقبعة حمّام بلاستيكيّة ليتمّ غسله كالمعتاد في صباح اليوم التالي. ويمكن إضافة 10 قطرات من زيت إكليل الجبل إلى عبوة الشامبو التي تستعملونها مع الانتباه إلى رجّها جيداً قبل الاستعمال.
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