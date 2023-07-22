27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
اليكم فوائد "الروزماري" للعناية بالشعر والتغلّب على القشرة
Lebanon 24
22-07-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعتبر نبتة "الروزماري" أو إكليل الجبل من المكونات الأساسيّة في المطبخ الشرق أوسطي، فهي تُستعمل في تحضير وصفات اللحوم والدجاج كما يمكن تحضيرها على شكل نقيع لتناولها كمشروب ساخن. ولكن هل تعلمون أن لهذه النبتة فوائد استثنائية في مجال العناية بالشعر؟
Advertisement
تُعرف "الروزماري" في المجال التجميلي بخصائصها المضادة للالتهابات، والمساعدة على التئام الندبات، المزيلة للسموم، والمجددة للبشرة. ويتمّ التعريف عنها في مجال العلاج الطبيعي على أنها نبتة متوسطية ذات فوائد صحيّة عديدة، فهي منشّطة، مضادة للإجهاد النفسي، تساعد على النوم، تحارب التهابات واضطرابات الجهاز الهضمي كما تبقى هذه النبتة خضراء على الدوام ويمكن زراعتها في الحديقة أو في أحواض على الشرفة لتكون في متناولنا على الدوام.
- فوائدها للشعر:
يُشكّل زيت "الروزماري" الأساسي علاجاً فعّالاً للشعر المتعب والفاقد للحيوية نظراً لاحتوائه على مكونات ذات خصائص مضادة للالتهابات تحسّن الدورة الدمويّة في فروة الرأس. يعمل هذا الزيت على تقوية ألياف الشعر وتعزيز لمعانه، وهو يتمتع بمفعول مطهّر لفروة الرأس كما يحارب القشرة ويحدّ من الحكّة المرافقة لها. وهذا ما يجعل استعماله مفيدا جداً على الشعر الدهني.
يُستعمل نقيع "الروزماري" أيضاً للعناية بالشعر، إذ يعمل على تعزيز نموه ومعالجة مشكلة القشرة والحكّة المرافقة لها. لتحضيره يكفي إضافة باقة من هذه النبتة إلى كوب من الماء الغالي وتركها لحوالي 6ساعات ثم تصفية الماء ووضعها في عبوة رذاذة لاستعمالها كلوشن يتمّ رشّه يومياً على الشعر لتعزيز نموّه.
لتحضير مياه "الروزماري" الخاصة بشطف الشعر بعد غسله، يكفي وضع حوالي 50 غراماً من أوراق هذه النبتة في ليتر من الماء الساخن وتركها لحوالي 6ساعات، على أن تُضاف إليها 4ملاعق كبيرة من خل التفاح قبل الاستعمال. من أبرز فوائدها إعادة التوازن إلى نسبة الحموضة في فروة الرأس والمساعدة على إقفال أسفاط الشعر مما يُعزّز لمعانه.
يمكن أيضاً الاستعانة بزيت "الروزماري" الأساسي لتحضير حمام زيت يعتني بالشعر. يكفي إضافة بضع قطرات من منه إلى زيت نباتي حامل مثل زيت جوز الهند، أو الأرغان، أو الأفوكادو، أو الزيتون واستعمال الخليط لتدليك الشعر ثم تركه عليه لمدة 30 دقيقة قبل غسله. يمكن أيضاً ترك هذا الخليط على الشعر طوال الليل بعد تغليفه بقبعة حمّام بلاستيكيّة ليتمّ غسله كالمعتاد في صباح اليوم التالي. ويمكن إضافة 10 قطرات من زيت إكليل الجبل إلى عبوة الشامبو التي تستعملونها مع الانتباه إلى رجّها جيداً قبل الاستعمال.
Advertisement
الأكثر قراءة
كبرت وأصبحت صبية جميلة.. الإعلامي يزبك وهبة مع ابنته في اليونان تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
كبرت وأصبحت صبية جميلة.. الإعلامي يزبك وهبة مع ابنته في اليونان تعرفوا إليها (صورة)
04:46 | 2023-07-22
22/07/2023 04:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل طقس لبنان... إستعدّوا هذا ما ينتظركم
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل طقس لبنان... إستعدّوا هذا ما ينتظركم
09:15 | 2023-07-22
22/07/2023 09:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤلمة تُحزن بعلبك... هكذا تُوفيت فرح إبنة المدينة البقاعيّة
Lebanon 24
حادثة مؤلمة تُحزن بعلبك... هكذا تُوفيت فرح إبنة المدينة البقاعيّة
06:54 | 2023-07-22
22/07/2023 06:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة للزوجين اللبنانيين ضحية حريق فندق تركيا.. وكلامٌ مؤثر من أحد الأصدقاء
Lebanon 24
أول صورة للزوجين اللبنانيين ضحية حريق فندق تركيا.. وكلامٌ مؤثر من أحد الأصدقاء
12:23 | 2023-07-22
22/07/2023 12:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ مروعة من مكان وفاة لبنانيين في تركيا إثر حريق فندق.. هكذا وقعت الكارثة!
Lebanon 24
صورٌ مروعة من مكان وفاة لبنانيين في تركيا إثر حريق فندق.. هكذا وقعت الكارثة!
11:24 | 2023-07-22
22/07/2023 11:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:19 | 2023-07-22
الليدي مادونا في إطلالةٍ برتقاليّة... والجمهور يعلّق: "موديلك والوانك" (صورة)
10:15 | 2023-07-22
مي كساب: والدي لا يزال في العناية المركزة
09:00 | 2023-07-22
كارين سلامة توضح سبب وفاة شقيقها... وما الرسالة التي وجّهتها للشباب؟
08:17 | 2023-07-22
الموت يُؤلم ممثلة شابة: "بابا مات" (صورة)
06:04 | 2023-07-22
فنان وملحن شهير يشنّ هجوماً على ميريام فارس... ماذا قال عنها؟
02:56 | 2023-07-22
ضربتها الأمواج.. جورجينا رودريغيز تتعرض لموقف محرج على البحر شاهدوا ما حصل معها
فيديو
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
23/07/2023 00:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
23/07/2023 00:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
23/07/2023 00:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact