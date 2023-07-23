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المرأة
ريتا حرب: لم أعد أؤمن بالزواج ولن أقدم على هذه الخطوة مجدداً
Lebanon 24
23-07-2023
|
00:08
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تحدثت الممثلة ريتا حرب عن الشخصية الجديدة التي تجسدها في مسلسل "الخائن"، الذي انتهت من تصويره منذ فترة قصيرة، مشيرة إلى أنها اختارت هذه المرة شخصية مختلفة تماما عن "جويل" التي ظهرت خلالها في مسلسل "ستيليتو".
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وكشفت حرب، خلال حديثها مع "فوشيا"، أنها ستلعب دور الأم التي تحاول جاهدة حماية عائلتها، والقيام بالعديد من التضحيات للحفاظ على حقوقهم وحياتهم.
وأوضحت أنها تختار الظهور في الأعمال المشتركة؛ لأن الجمهور أحبها بعد مشاركتها في مسلسل "طريق"، إلى جانب النجمين عابد فهد ونادين نسيب نجيم.
وعلى خط منفصل، قالت الفنانة اللبنانية: "أتعامل مع ابنتيْ وكأنهما صديقتاي وأعتبرهما بئر أسراري، أخبرهما بكل شيء. لا أخفي شيئا عنهما".
وأكدت الممثلة ريتا حرب أن فكرة الزواج غير واردة لديها وأنها لم تعد تؤمن بها، لافتة إلى أنها لن تقدم على هذه الخطوة مجددا، وعلقت: "وإذا فكرت بيوم أبدل رأيي سيخضع العريس لامتحان من قبل ابنتيْ".
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