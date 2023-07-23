Advertisement

المرأة

ريتا حرب: لم أعد أؤمن بالزواج ولن أقدم على هذه الخطوة مجدداً

Lebanon 24
23-07-2023 | 00:08
A-
A+
Doc-P-1090187-638256930841920312.jpg
Doc-P-1090187-638256930841920312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت الممثلة ريتا حرب عن الشخصية الجديدة التي تجسدها في مسلسل "الخائن"، الذي انتهت من تصويره منذ فترة قصيرة، مشيرة إلى أنها اختارت هذه المرة شخصية مختلفة تماما عن "جويل" التي ظهرت خلالها في مسلسل "ستيليتو".
Advertisement

وكشفت حرب، خلال حديثها مع "فوشيا"، أنها ستلعب دور الأم التي تحاول جاهدة حماية عائلتها، والقيام بالعديد من التضحيات للحفاظ على حقوقهم وحياتهم.

وأوضحت أنها تختار الظهور في الأعمال المشتركة؛ لأن الجمهور أحبها بعد مشاركتها في مسلسل "طريق"، إلى جانب النجمين عابد فهد ونادين نسيب نجيم.

وعلى خط منفصل، قالت الفنانة اللبنانية: "أتعامل مع ابنتيْ وكأنهما صديقتاي وأعتبرهما بئر أسراري، أخبرهما بكل شيء. لا أخفي شيئا عنهما".

وأكدت الممثلة ريتا حرب أن فكرة الزواج غير واردة لديها وأنها لم تعد تؤمن بها، لافتة إلى أنها لن تقدم على هذه الخطوة مجددا، وعلقت: "وإذا فكرت بيوم أبدل رأيي سيخضع العريس لامتحان من قبل ابنتيْ".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2023-07-22
16:00 | 2023-07-22
12:19 | 2023-07-22
10:15 | 2023-07-22
09:00 | 2023-07-22
08:17 | 2023-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website