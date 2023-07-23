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المرأة
وصفته بأنه من أخطر التجارب التي خاضتها... سيرين عبدالنور: الزواج "زي البطيخة"
Lebanon 24
23-07-2023
|
04:58
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وصفت الفنانة سيرين عبدالنور تجربة الزواج بأنها واحدة من أخطر التجارب التي خاضتها، فيما الأمومة "أعظمها".
وقالت عبدالنور في بودكاست "CATCH UP with INJI ALI"، أثناء تواجدها في القاهرة لحضور معرض الموضة والأزياء "لو سينكيم" بالقاهرة، "أكتر حاجة خطر عملتها في حياتي الجواز؛ لأنه زي البطيخة، والحمد لله طلعت حمرا".
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ولفتت سيرين إلى أن عظم تجربة عاشتها هي الأمومة، ونصحت الفتيات بالزواج من الشخص المناسب، قائلة: "أعظم تجربة في حياتي الأمومة، الأمومة شيء عظيم، وأنا بدعي كل بنت خايفة أنها تتجوز ويبقى عندها عيلة، إنتي عليكي بس تختاري الشخص المناسب، وهتكوني كتير مبسوطة بأنك تكوني أم".
وتطرقت عبد النور للحديث عن اللقاء الذي جمعها بالفنان المصري الراحل عمر الشريف في مهرجان البندقية السينمائي، مشيدةً بتواضعه وأخلاقه العالية واحترامه لها رغم أنها كانت لا تزال فنانة مبتدئة.
وأوضحت أن الشريف رفض ذهابها بمفردها بسيارة خاصة للوصول إلى السجادة الحمراء، بل طلب منها مصاحبته في سيارته الشخصية كي يستطيع إخبارها بماضيه وذكرياته، كما أنه أراد إعطائها قيمة مهمة رغم أنها كانت لا تزال في بدايتها الفنية.
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