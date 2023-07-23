Advertisement

المرأة

بفستان قصير.. روبي باطلالة مميزة في الساحل الشمالي (فيديو)

Lebanon 24
23-07-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1090282-638257155337264693.PNG
Doc-P-1090282-638257155337264693.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشعلت الفنانة روبي حفلها الغنائي الذي أحيته في الساحل الشمالي، بوصلة رقص على أنغام أغنيتها "يا ليالي" التي طرحتها مؤخراً بمشاركة الفنان أحمد سعد

ونشرت روبي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من الحفل وهي ترقص على أنغام الأغنية وسط هتافات وتصفيق الجمهور.
 
Advertisement



وظهر ضمن الحضور الفنان مصطفى فهمي في الفيديو وهو يتفاعل مع غناء روبي ويرقص ويغني مع أغنياتها.

وقدمت روبي بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة "يا ليالي" مجموعة من أجمل أغانيها، التي تفاعل معها الجمهور.
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:58 | 2023-07-23
02:57 | 2023-07-23
00:08 | 2023-07-23
23:00 | 2023-07-22
16:00 | 2023-07-22
12:19 | 2023-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website