بفستان قصير.. روبي باطلالة مميزة في الساحل الشمالي (فيديو)

أشعلت الفنانة روبي حفلها الغنائي الذي أحيته في الساحل الشمالي، بوصلة رقص على أنغام أغنيتها "يا ليالي" التي طرحتها مؤخراً بمشاركة الفنان أحمد سعد



ونشرت روبي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من الحفل وهي ترقص على أنغام الأغنية وسط هتافات وتصفيق الجمهور.