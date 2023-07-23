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المرأة
إليكِ فوائد شهر العسل للعلاقة بين الزوجين
Lebanon 24
23-07-2023
|
11:00
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على الرغم من أن شهر العسل إجراء تقليدي، إلا أن له فوائد عظيمة للعلاقة بين الزوجين.
1- اختبار شكل الحياة الزوجية
على الرغم من أن شهر العسل يختلف عن روتين الحياة الزوجية الطبيعي، إلا أنه بداية مشاركة المعيشة مع زوجك، لذا فأنتما تتشاركان لأول مرة الحياة، وتكتشفان معاً شكل حياتكما المشتركة، وطباع كل منكما.
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2- قضاء وقت ممتع معاً
مهما قضيتما وقت معاً خلال فترة الخطوبة، فقضاء الوقت معاً بعد الزواج أمر مختلف، شهر العسل فرصة لقضاء أطول وقت ممتع معاً بدون أية عوامل إزعاج أو تشتيت.
3- خلق ذكريات دائمة
في شهر العسل تُصنع أجمل ذكرياتكما التي تبقى دائماً لتذكركما بنعمة الزواج، سواء في أوقات السعادة أو حتى في أوقات الخلافات، فقد تكون تلك الذكريات مصدر دعم لحياتكما الزوجية.
4- التعرّف على شريك حياتك بعمق
شهر العسل فرصة ثمينة لتتعمقي في استكشاف شريك حياتك، بالتأكيد أنتِ الآن أقرب منه من أي وقت مضى.
5- التأقلم معاً
لكل منكما عادات مختلفة، وشهر العسل بداية اصطدام هذه الاختلافات، لذا فأجواء شهر العسل الرومانسية قد تجعلكما أكثر مرونة لتقبل الاختلافات، وإجراء تغييرات وتقديم تنازلات، لتصبحا أكثر انسجاماً معاً، ويتأقلم كل منكما على الحياة المشتركة. (نواعم)
المصدر: نواعم
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