نصائح ذهبية لحماية مستحضرات التجميل من حرارة الصيف

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن مستحضرات التجميل قد تتعرض للتلف خلال فصل الصيف، حيث إن الحرارة المرتفعة ورطوبة الهواء العالية تمثلان بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا وفطريات العفن.

وللحفاظ على صلاحية مستحضرات التجميل خلال فصل الصيف، ينبغي حفظها في مكان جاف ومحمي من الضوء مثل الخزانة أو الدرج، بينما تعد الأرفف المفتوحة وأرفف النوافذ غير مناسبة.

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كما لا يجوز حفظ مستحضرات التجميل في الثلاجة، إلا إذا كانت تعليمات الجهة الصانعة توصي بذلك، وبخلاف ذلك، قد تتسبب البرودة في انفصال الدهون والماء، ومن ثم تلف المستحضر.

وللحيلولة دون تكاثر البكتيريا داخل مستحضر التجميل، ينبغي استعمال المستحضر بأصابع نظيفة ومن الأفضل بواسطة ملعقي الصيدلي، مع مراعاة إحكام غلق العبوة بعد استعمالها.



وبشكل عام، ينبغي التخلص من مستحضرات التجميل إذا طرأت تغيرات على القوام والرائحة واللون.