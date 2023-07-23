27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
اليك ابرز أسباب تقصف الأظافر
Lebanon 24
23-07-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي إن تقصف الأظافر يرجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
وأوضح المعهد أن تقصف الأظافر قد يرجع إلى ملامسة المواد الكيماوية الموجودة في المنظفات ومساحيق الغسيل والصابون وما شابه.
Advertisement
نقص الفيتامينات والمعادن
وأضاف المعهد أن سبب تقصف الأظافر قد يكمن أيضاً في نقص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B وفيتامين D والحديد والكالسيوم.
كما يشير تقصف الأظافر إلى الإصابة بأحد الأمراض مثل الصدفية وفطريات الأظافر والإكزيما، إضافة إلى فرط نشاط أو خمول الغدة الدرقية.
ويعد تقصف الأظافر من الظواهر الشائعة لدى مريضات السرطان، نظراً لأن أدوية العلاج الكيماوي تمنع نمو الخلايا.
وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تقصف الأظافر وعلاجه في الوقت المناسب.
تغذية سليمة
وإذا كان التقصف ناجماً عن نقص الفيتامينات والمعادن مثلا، فيمكن حينئذ إمداد الجسم بهذه العناصر من خلال التغذية السليمة، أي اللحم البقري والسلمون والجبن والأفوكادو لإمداد الجسم بفيتامين B، والبيض والفطر لإمداد الجسم بفيتامين D، والبقوليات وبذور القرع العسلي والسمسم وكبد الحيوانات لإمداد الجسم بالحديد، والمكسرات ومنتجات الألبان لإمداد الجسم بالكالسيوم.
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يستمرّ بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصراً
Lebanon 24
الدولار يستمرّ بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصراً
10:06 | 2023-07-23
23/07/2023 10:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيرفة" ترحل مع سلامة: تحليق الدولار من دونها تهويل أو حقيقة؟
Lebanon 24
"صيرفة" ترحل مع سلامة: تحليق الدولار من دونها تهويل أو حقيقة؟
04:00 | 2023-07-23
23/07/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع خلال ساعات صباح الأحد.. كم بلغ سعره؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع خلال ساعات صباح الأحد.. كم بلغ سعره؟
02:59 | 2023-07-23
23/07/2023 02:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جُثة تُفاجئ المواطنين في صيدا.. المشهد مأسويّ جداً! (صورة)
Lebanon 24
جُثة تُفاجئ المواطنين في صيدا.. المشهد مأسويّ جداً! (صورة)
01:49 | 2023-07-23
23/07/2023 01:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنانة الشهيرة.. رحل والدها بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنانة الشهيرة.. رحل والدها بعد صراع مع المرض
08:00 | 2023-07-23
23/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:05 | 2023-07-23
نصائح ذهبية لحماية مستحضرات التجميل من حرارة الصيف
11:00 | 2023-07-23
إليكِ فوائد شهر العسل للعلاقة بين الزوجين
08:00 | 2023-07-23
بفستان قصير.. روبي باطلالة مميزة في الساحل الشمالي (فيديو)
04:58 | 2023-07-23
وصفته بأنه من أخطر التجارب التي خاضتها... سيرين عبدالنور: الزواج "زي البطيخة"
02:57 | 2023-07-23
ابنة تشارلي شابلن تفارق الحياة عن عمر 74 عاماً... من هي جوزيفين شابلن؟
00:08 | 2023-07-23
ريتا حرب: لم أعد أؤمن بالزواج ولن أقدم على هذه الخطوة مجدداً
فيديو
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
24/07/2023 02:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
24/07/2023 02:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
24/07/2023 02:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact