اليك ابرز أسباب تقصف الأظافر

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قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي إن تقصف الأظافر يرجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.وأوضح المعهد أن تقصف الأظافر قد يرجع إلى ملامسة المواد الكيماوية الموجودة في المنظفات ومساحيق الغسيل والصابون وما شابه.نقص الفيتامينات والمعادنوأضاف المعهد أن سبب تقصف الأظافر قد يكمن أيضاً في نقص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B وفيتامين D والحديد والكالسيوم.كما يشير تقصف الأظافر إلى الإصابة بأحد الأمراض مثل الصدفية وفطريات الأظافر والإكزيما، إضافة إلى فرط نشاط أو خمول الغدة الدرقية.ويعد تقصف الأظافر من الظواهر الشائعة لدى مريضات السرطان، نظراً لأن أدوية العلاج الكيماوي تمنع نمو الخلايا.وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تقصف الأظافر وعلاجه في الوقت المناسب.تغذية سليمةوإذا كان التقصف ناجماً عن نقص الفيتامينات والمعادن مثلا، فيمكن حينئذ إمداد الجسم بهذه العناصر من خلال التغذية السليمة، أي اللحم البقري والسلمون والجبن والأفوكادو لإمداد الجسم بفيتامين B، والبيض والفطر لإمداد الجسم بفيتامين D، والبقوليات وبذور القرع العسلي والسمسم وكبد الحيوانات لإمداد الجسم بالحديد، والمكسرات ومنتجات الألبان لإمداد الجسم بالكالسيوم.