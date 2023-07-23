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المرأة
لشعر ناعم.. اليك هذه النصائح
Lebanon 24
23-07-2023
|
23:00
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يمكن للمرأة التمتع بشعر ناعم كالحرير من خلال العناية السليمة بالشعر.
وأوضحت مجلة "Jolie" المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي غسل الشعر بشامبو لا ينظف الشعر فقط، بل يعتني به أيضاً. ولهذا الغرض ينبغي استعمال شامبو يحتوي على حمض الهيالورونيك، والذي يعمل على ترطيب الشعر ويحميه من الجفاف، فضلاً عن أنه يمنح الشعر الملمس الأملس واللمعان الساحر.
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ويعد الشامبو المحتوي على حمض الهيالورونيك مناسباً للشعر الجاف والمجهد بصفة خاصة.
وإلى جانب الشامبو الغني بمواد الترطيب، ينبغي أيضاً استعمال مرطب "Conditioner"، والذي يعتني بالشعر بشكل إضافي.
ويحتوي المرطب على مواد فعالة مختلفة مثل زيت الأرجان وزيت جوز الهند للعناية المكثفة بالشعر أو البروتينات والكيراتين والكولاجين، والتي تعمل على إصلاح الشعر التالف وتقوية بنيته وتمنحه المرونة والانسيابية.
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