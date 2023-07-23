وصل لمنزلها... ممثلة تركية شهيرة تواجه معجباً هدد بقتل عائلتها

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كشفت الممثلة التركية جيمري بايسل، نجمة مسلسل "لعبة الحظ"، عن تلقيها تهديدات بقتل عائلتها من قبل أحد معجبيها بعد رفضها الحديث معه.وفي التفاصيل، لفتت جيمري إلى أنها تلقت اتصالات هاتفية من خارج تركيا، وبعد رفضها الإجابة على المكالمات، بدأت تتلقى رسائل من المجهول يخبرها بحبه لها، حينها قررت حظر رقمه، إلّا أن ذلك لم يمنعه بل استمر بالاتصال بها من أرقام مختلفة.وأشارت الفنانة إلى أن المعجب المهووس وصل لعنوان منزلها، واستولى على معلومات هويتها الشخصية، وهددها في حال لم تقابله بأنه سيقدم على قتل جميع أفراد عائلتها.وبعد فترة وجيزة، تلقت اتصالًا هاتفيًا من رقم آخر يقول لها: "أجيبي، سآتي إلى منزلك".وقررت جيمري تقديم شكوى جنائية ضده إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، وفتحت الشرطة تحقيقًا بملابسات القضية.