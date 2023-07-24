لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت ناديا شربل ابنة الممثلة كارين رزق الله وطليقها الممثل فادي شربل صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت ناديا بتنورة قصيرة من الجلد باللون الأسود مع قميص أبيض من دون ان تقفل أزراره.

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وعلقت والدتها كارين على المنشور بالقول" "ناديا الجميلة".



وناديا التي دخلت مجال الإخراج والتمثيل كوالديها معروفة بجرأتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي نشرت مؤخرا صورتها بالمايوه.





