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فنون ومشاهير

بـ"الشورت".. نادين نسيب نجيم تستمتع بإجازتها الصيفية شاهدوا الصور

Lebanon 24
24-07-2023 | 04:18
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام وذلك أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية.

وأطلت نادين بأزياء من توقيع "دولتشي آند غابانا"، حيث ارتدت كروب توي وشورت باللونين الأبيض والأحمر.
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وأثنى المتابعون على أناقة نادين وجمالها، فكتبت إحداهن: "ملكة جمال الكون والاناقة والجاذبية والروعة"، وأضافت أخرى: "اذا كنت لا تعرف معنى الجمال شوف نادين".

فنون ومشاهير

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