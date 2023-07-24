إليكِ 4 نصائح مفيدة للتعافي الصحي بعد الولادة

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على مدار أشهر الحمل، يمر جسمك بالكثير من التغييرات نتيجة نمو طفلك، ولكن الولادة لا تعني عودة جسمك لطبيعته، فإذا كان حملك جيداً ولم تكن لديك مضاعفات أثناء الولادة، يمكن أن تستمر فترة التعافي حوالي ستة أسابيع، مع ملاحظة أن الولادة القيصرية تستغرق وقتاً أطول للشفاء من الولادة الطبيعية.وفيما يلي 4 نصائح مفيدة للتعافي الصحي بعد الولادة. تابعي القراءة.1- استئناف الأنشطة البدنيةأولاً يجب مراجعة طبيبك قبل القيام بأي نشاط بدني للتأكد من أن حالتك الصحية تسمح، وإذا سمح لكِ الطبيب باستئناف النشاط البدني، يمكنكِ البدء في قيادة السيارة بعد حوالي أسبوع من الولادة (أو أسبوعين بعد الولادة القيصرية)، وممارسة التمارين الخفيفة بعد حوالي أسبوعين (أو ستة أسابيع للولادة القيصرية)، وبعد ستة أسابيع سوف تصبحين قادرة على استئناف معظم الأنشطة البدنية الأخرى، بما في ذلك معظم التمارين الرياضية والعلاقة الحميمة.2- اتباع نظام غذائي صحيما زلتِ بعد الولادة بحاجة إلى تناول الأطعمة المغذية، خاصة إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، لكنكِ ستحتاجين إلى تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولينها.احرصي على تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة، واختاري منتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والفاصوليا، وقللي من تناول الوجبات السريعة.3- استعادة اللياقة البدنيةبمجرد أن يوافق طبيبك على ممارسة التمارين الرياضية، ابدئي ببطء في ممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي أو السباحة، وتجنب الأنشطة الرياضية العنيفة.يمكنكِ البدء في ممارسة تمارين شد البطن الخفيفة مثل تمارين الإطالة، وشد عضلات قاع الحوض عن طريق ممارسة تمارين كيغل.4- خسارة وزن الحملفي الغالب سوف تفقدين الكثير من الوزن الزائد أثناء الحمل عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام. لا تحاولي المبالغة في خطة إنقاص الوزن، كوني صبورة مع نفسك.من المتوقع خسارة حوالي 10 أرطال أثناء الولادة (وتشكل وزن الطفل، بالإضافة إلى السائل الأمنيوسي والمشيمة)، كما ستفقدين أيضًا قدراً كبيراً من الوزن خلال الأسبوع الأول بعد الولادة بسبب فقدان سوائل إضافية. أما باقي الوزن الزائد فقد يحتاج إلى ستة أشهر لفقدانه والعودة إلى وزنك الطبيعي. (نواعم)