تواصل نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان استعراض حملها بطفلها الأول من ترافيس باركر من خلال صفحاتها على السوشيال ميديا.



وشاركت عارضة الأزياء العالمية متابعيها على "إنستغرام" بمجموعة من الصور العفوية التي أطلّت فيها بتصاميم تنوّعت ألوانها وجاءت ضيقة، جريئة ولافتة غلب عليها قماش الشبك، الذي أبرز بطنها المنتفخ. (لها)

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