ميغان فوكس تعيد صيحة "الأحمر المطفي" للواجهة

لا تزال النجمة ميغان فوكس واحدة من ألمع نجمات هوليوود، ليس فقط لموهبتها في عالم التمثيل، بل لذكائها أيضا في اختيارات الموضة الأنيقة التي تعتمدها منذ سنوات وإلى الآن.



وما يدلل على ذلك هو عودة فيلمها جسد جينفر "Jennifer’s Body" إلى الواجهة مؤخرا بفضل تعلق الجمهور ببعض الجوانب التي أحبوها في شخصية "جينفر شيك" التي جسدتها ميغان بالفيلم، الذي يعود تاريخ إنتاجه للعام 2009، وهو ما يكشف عن موهبة ميغان واستشرافها المستقبل في كثير من الأمور، لاسيما المتعلقة بعالم الجمال، وهو ما نبرزه في ما يلي.

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من ضمن الأسباب التي جعلت الجمهور يعاود الحديث الآن عن فيلم "جسد جينفر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو أنه من بطولة النجمة الحسناء، ميغان فوكس، التي تعيش حالة من الوهج الفني خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة لقصة الفيلم التي حملت بين طياتها الكثير من التفاصيل المثيرة التي ارتبطت في أذهان المتابعين واستذكروها الآن بعد كل هذه السنوات.





والسبب الأبرز وراء عودة الفيلم لتصدر المشهد في الوقت الحالي هو استشراف ميغان لمستقبل الموضة في اختيارات ملابسها ومكياجها، فقد برز على سبيل المثال ذلك الجاكت الوردي المزين بأشكال قلوب حمراء الذي ظهرت به في الفيلم، وبدأت تُقدِم كثيرات الآن على شرائه.

وربما يعود الفضل بشكل رئيسي وراء تزايد شعبية ذلك الجاكت إلى التيك توكر الشابة، شاي سميث، التي ظهرت في بعض الفيديوهات على التيك توك وهي تعيد تمثيل مشاهد من الفيلم، مرتدية نفس الجاكت الذي كانت ترتديه ميغان، ما أدى لتزايد شعبيته بين المتابعات في كل مكان.

ومن ضمن الصيحات التي كان لميغان الأسبقية في اعتمادها أيضا بذلك الفيلم قبل ما يقرب من 14 عاما صيحة الأحمر المطفي اللامع للشفتين، حيث بدأ يكثر الحديث عنها الآن، مع بحث كثير من الفتيات والنساء عن طرق يبرزن بها جمال شفاههن بنفس الصيحة اللونية المميزة.