مرّت بظروف قاسية.. فنانة شهيرة تشكو من الظلم وتستغيث!

كشفت الفنانة عنبر عن تعرّضها لظلم بين فنّاني جيلها، نتيجة تجاهل المنتجين لهم وعدم عرض أي أعمال عليهم، موضحة أنها مرت بظروف قاسية بسبب ابتعادها عن الفن لخمس سنوات، وأن هناك نجوماً كِباراً يجلسون في منازلهم ولا يعملون، بعد أن وهبوا حياتهم للفن.

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وقالت: "مسألة اختيار النجوم مش بعدد الفلورز على التيك توك، المسألة بالتاريخ، في فنانين عاملين حاجات غريبة على التيك توك، دي مش تركيبتي ولا هعرف أعمل زيهم، المقياس حالياً بقى من خلال الفلورز مش بالتاريخ، والدليل مشاركات البلوغرز في الأعمال الفنية، الأجيال الجديدة من المخرجين صغيرين بيتقال إنهم ميعرفوش الفنانين القدام، الحقيقة دي جملة سخيفة، جبتوا الناس البلوغرز منين وتاريخهم فين، والشللية منتشرة جداً، والعلاقات الاجتماعية".



وتابعت: "الفنان له مصاريف خاصة، ومتطلبات معينة، وبمر بظروف مش حلوة، زوجي ممثل زيي ونفس شغلتي، بمر بظروف صعبة زي باقي الناس بسبب الغلاء، أنا بني آدمة وعندي بيت وعندي حياة ولو معايا فلوس أنا وجوزي فخد من التل يختل، وأنا قعدت خمس سنين بدون شغل، ومش هعرف أشتغل حاجة تاني غير الفن، الحياة ماشية لكن مش زي ما أنا عايزة، بعيش يوم فيه ويوم ما فيش ودا لا يقلل مني عايشة زي الناس العادية... أنا بحترم النجوم اللي أمّنوا حياتهم بمشاريع تانية بعيدة عن الفن، لكن أنا معرفتش أعمل كده، وإحنا مهنتنا مفيهاش صاحب".



وعن أسباب قلّة مشاركتها في أعمال فنية، بعد أن قدّمت آخر عمل لها في 2017 مع "الزعيم" عادل إمام، أكدت عنبر أن الأعمال التي تُعرض عليها قليلة ولا تليق بتاريخها الفني، كما أنها أحياناً لا تتفق مع شركات الإنتاج على الأجر، لذلك فهي لم تشارك في أعمال منذ خمس سنوات، حيث قالت: "آخر حاجة قدمتها كان مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع "الزعيم" عادل إمام، وكنت عاملة دور حلو في المسلسل، من بعدها في قلة إلى حدٍ ما في عرض أعمال فنية عليَّ، كمان في أعمال بتجيلي مش على مستوى تاريخي، وأحياناً مبنتفقش مادياً، وساعات بتكون مساحة الدور صغيرة فبضطر أرفض".



وأضافت: "تعاقدت على ثلاثة أعمال، وبالفعل استعديت للتصوير لكنني لم أوفّق، كان منهم مسلسل "ماما أمينة" مع الفنانة القديرة نبيلة عبيد، ولكن العمل توقف لأسباب أنا لا أعلمها، وتم التأجيل من قِبل شركة الإنتاج، وبعدها تعاقدت على مسلسل آخر اسمه "ليلة القتل"، مع صبري عبد المنعم وندى بسيوني لكن توقف، وأيضاً تعاقدت على مسلسل "بيت السيدة" وكمان توقف هو الآخر".