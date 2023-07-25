حوّل حياتها الى جحيم.. النجمة الشهيرة تعيش حالة من القلق بسبب مهووس!

تعيش النجمة التركية جيمري بايسال حالة من القلق بسبب مهووس، استولى على معلومات خاصة بها وبأسرتها وعنوانهم وكل معلوماتهم الشخصية، وهو ما اضطرها إلى تقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول، حيث ادعت على هذا الشخص مجهول الهوية، مؤكدة أنه يهدّدها هي وأسرتها.

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وقد بدأت المشكلة بتلقّي نجمة المسلسل التركي "لعبة الحظ" مجموعة رسائل من هذا المعجب المجهول، عبّر فيها عن حبّه الكبير لها ورغبته في مقابلتها، وبعد حظرها للرقم، استمر الشخص نفسه بإزعاجها من أرقام مختلفة، لينتهي الأمر بنشر رسالة فيها البيانات الشخصية لأفراد عائلتها، مع تهديد مباشر جاء فيه: "إذا لم تقابليني، فسوف أقتل عائلتك".



وبعد انتشار الخبر، طمأنت النجمة التركية جمهورها من خلال منشور كشفت فيه أنها باتت في وضع جيد، بعدما كانت تتلقى رسائل التهديدات والاتصالات قبل أشهر عدة من الآن، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة من أجل حماية نفسها وعائلتها، وكل المقربين منها والشرطة تتابع الأمر.





ولفتت إلى أن "الوصول إلى هذا الشخص المجهول بات وشيكاً، لذلك أرى أنني في أمان، ولا داعي للخوف والقلق عليّ". (لها)