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تمثّل سنوات المراهقة تحدياً أمام الأمهات من حيث التعامل مع أبنائهن، ولكن الطفل لا يصبح مراهقاً بين عشية وضحاها، فهناك علامات تستدل منها الأم على أن ابنها على وشك الدخول مرحلة المراهقة، وهي ما تجعلها أكثر استعداداً لتحديات المرحلة المقبلةفي علاقتها بابنها.وفيما يلي 7 علامات تدل أن طفلك أصبح مراهقاً. تابعي القراءة.1- يستيقظ في وقت متأخرعلى الرغم من أن المراهق يحتاج إلى فترة نوم أطول، إلا أن أغلب المراهقين يميلون إلى تفويت مواعيد النوم المعتادة، والسهر لوقت متأخر، وبالتالي سوف تلاحظين أن ابنك أصبح يستيقظ في وقت متأخر عن المعتاد.2- يتحدث أقلمع تقدم طفلك في العمر، سوف يصبح أقل ثرثرة، مع الوقت يصبح شحيح الكلام، حتى عندما توجهين إليه سؤالاً أو تفتحين معه حديثاً، سوف تلاحظين أن ردوده مقتضبة، وأنه يرغب في إنهاء الحديث. لا تضغطي عليه، فسوف تنتهي هذه المرحلة.3- يميل إلى الاستقلالطفلك أصبح كبيراً، لم يعد يرغب في أن تصحبيه إلى أي مكان، أو تقومين برعايته، فهو يرغب في الشعور بأنه أصبح كبيراً بما يكفي، وهو ما يجعله أكثر ميلاً نحو الاستقلال.4- يهتم بمظهرهمع بداية مرحلة المراهقة، وحرب الهرمونات التي تدور داخل جسد طفلك، يصبح أكثر اهتماماً بمظهره حتى يحصل على الإعجاب.5- قد يصبح عدوانيزيادة مستوى هرمون التستوستيرون قد يجعل ابنك أكثر اندفاعاً وتنافسية، مما يجعله يبدو كما لو أنه أصبح عدوانياً. احرصي على أن يفرغ طاقته التنافسية في شيء مفيد مثل الرياضة.6- يصبح جدلياًمع تطور شخصية ابنك، يبدأ في تكوين وجهات نظر، أغلبها تكون مخالفة لوجهة نظر الوالدين بغرض إثبات أنه أصبح كبيراً ويحمل آراءً مختلفة، وهو ما يظهر في صورة جدل حول أي قضية تثار في الأسرة، خاصة فيما يتعلق بالقرارات التي تخصه. خلال هذه المرحلة استمعي إلى آراء ابنك، وأظهري احترامك له رغم اختلافك مع رأيه.7- يبدو غير متعاطففي محاولة منه لإثبات رجولته، قد يظهر ابنك عدم تعاطفه مع من حوله، وأنه لا يشعر بالآخرين ولا يبالي بهم، وهي مرحلة مؤقتة تحتاج منكِ إظهار الحب غير المشروط والتقبّل، وأن تكوني نموذجاً في التعاطف والرحمة. (نواعم)