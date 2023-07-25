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المرأة

بين رونالدو وميسي.. من اختارت كيم كارداشيان؟

Lebanon 24
25-07-2023 | 15:21
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شوهدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وصانع المحتوى الشهير "سبيد" في مباراة نادي النصر السعودي وباريس سان جيرمان الفرنسي، الودية، التي أقيمت في اليابان ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.
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وحضرت كارداشيان المباراة برفقة ابنيها اللذين سبق أن كشفت عن حبهما الكبير لكرة القدم.

وتوجه "سبيد" للقاء كارداشيان وطفليها ثم أبدى دهشته من عدم ارتدائهما قمصان فريق النصر الخاصة بنجمه كريستيانو رونالدو وظهورهما بدلًا عن ذلك بقمصان باريس سان جيرمان، وقد حاول "عاشق رونالدو" إقناعهما بارتداء قمصان النصر.
 
وسأل "سبيد" ابن كارداشيان عن الأفضل بين ليونيل ميسي ورونالدو، فأجاب "رونالدو"، لتتدخل والدته وتطلب منه اختيار اللاعبين معًا وعدم تفضيل أي منهما على الآخر.
 
ثمّ عاد صانع المحتوى وسأل نجمة تلفزيون الواقع عن الأفضل بين النجمين البرتغالي والأرجنتيني فأجابت "كلاهما" وهو ما أغضبه، وقد حاول إقناعها باختيار رونالدو من دون أن ينجح في ذلك.


المصدر: فوشيا
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