عارضة الازياء المشهورة تتعرض لموقف محرج: وقاحة وقلّة أدب!

تعرّضت الممثلة وعارضة الأزياء السعودية جود عزيز، لموقف محرج خلال تواجدها في أحد المراكز التجارية، حيث تحرش بها أحد المارة لفظيًّا.



وفي التفاصيل، ظهرت جود عزيز، 29 سنة، في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، وهي تتحدث في "سناب شات" عن عدم قدرتها على المشي ببطء، قائلة: "يا أختي ما أدري أمشي بشويش أحس في شيء غلط.. طب يعني هذه مشيتي طبيعية ايش في؟".

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وخلال ذلك، فوجئت عزيز بأحد المارة وهو يتعرّض لها بالقول: "أحلى مشية ما شاء الله عليك". بدورها، أعربت الفنانة السعودية عن غضبها من المتحرش، مؤكدة أنها ستنشر الفيديو الذي يوثق الواقعة.



وقالت: "أنا أصور مباشر. والله لأنزل الفيديو، وقاحة وقلّة أدب.. ما أفهم!".