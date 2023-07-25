Advertisement

المرأة

هذا هو الوقت الذي تكونين فيه أكثر عرضة للإجهاض

Lebanon 24
25-07-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1091094-638259268783678620.jpg
Doc-P-1091094-638259268783678620.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا شك أن تجربة الإجهاض من التجارب المريرة التي يصعب على أي امرأة التعرّض لها، نظرًا لما تنطوي عليه من مشاعر ألم وحزن وصدمة جرّاء فقدانها جنينها الذي كانت تتمنى إنجابه ورؤيته. لسوء الحظ أن حالات الإجهاض هي حالات شائعة ومتكررة وتحدث لدى نحو 10 إلى 20% من مرات الحمل، طبقًا لبيانات حديثة بهذا الخصوص، وهو ما يجب أن تنتبه إليه أي امرأة.
Advertisement


ونوه الأطباء إلى أن هناك أنواعًا مختلفة من الإجهاض، منها إجهاض مكتمل، وإجهاض غير مكتمل وإجهاض مفقود.
والإجهاض المكتمل يلفظ فيه جسم المرأة كل أنسجة الحمل بشكل طبيعي، أما الإجهاض غير المكتمل فقد يتطلب بعض المساعدة الطبية لإزالة الأنسجة المتبقية، في حين قد يحدث الإجهاض المفقود حين لا يتواجد الجنين في كيس الحمل أو تتضح وفاته عند إجراء أشعة باستخدام الموجات فوق الصوتية.
وكذلك يجب معرفة أن الإجهاض الذي يحدث في وقت مبكر من الحمل (خلال أول 5 أسابيع) هو إجهاض يعرف بأنه "إجهاض كيميائي".
 
وتابع الأطباء بقولهم إنه لا يكون من السهل دائمًا اكتشاف وتحديد الأعراض الدالة على الإجهاض كونها تتشابه في كثير من الحالات مع الأعراض التي تقترن بالحمل في بداياته. ونبهوا إلى أن الإجهاض قد يحدث في أول 20 أسبوعًا من الحمل، لذا من المهم بالنسبة للنساء الحوامل أن يتعقبنَ أيَّ أعراض يشعرن بها، وأن يبقين على تواصل مع الطبيب خلال تلك الفترة.


يجب أن تعلمي أن بداية الحمل هي الفترة التي تكونين فيها أكثر عرضة لخطر الإجهاض، إذ إن الإجهاض يحدث خلال أول 12 أسبوعًا من الحمل بالنسبة لمعظم النساء اللواتي يمررن به.
 
وكذلك من الوارد أن تتعرض بعض النساء لخطر الإجهاض حتى قبل أن يكتشفن أنهن حوامل، وقد تتعرض النساء للإجهاض في مرحلة لاحقة من الحمل وإن كان ذلك أمرًا أقلَّ شيوعًا.
ونوه الباحثون في السياق عينه إلى أن حالات الإجهاض تختلف من حالة لأخرى، فهناك حالات ترتبط بأمراض مثل السكري، وهناك حالات أخرى تنتج عن تشوه الكروموسومات في البويضة الملقحة.
ولفت باحثون من "مايو كلينك" أيضًا إلى أن معاناة المرأة من مشكلات في الغدة الدرقية، أو الرحم، أو عنق الرحم أو الهرمونات من الممكن أن تزيد من خطر تعرضها للإجهاض.
وبالإضافة لذلك، تتزايد احتمالات حدوث الإجهاض لدى النساء اللواتي يزيد أعمارهن عن 35 عامًا؛ لأن خطر الإجهاض عمومًا يتزايد مع تقدم المرأة في العمر.

وهناك بيانات تقول إن نسبة خطر الإجهاض تصل لـ 20% في سن الـ 35 وترتفع إلى 45% عند بلوغ المرأة سن الـ 45 عامًا.


رغم صعوبة منع الإجهاض في كثير من الحالات، لكن اتباع نمط حياة صحي من الممكن أن يحد من احتمالية الإجهاض لدى بعض النساء.
 
فمثلًا ينصح بتقليل الكافيين، وتجنب الكحوليات، وعلاج أيّ مشاكل صحية قائمة، مثل: قصور الغدة الدرقية أو أمراض المناعة الذاتية قبل الحمل، بالإضافة إلى الاهتمام بممارسة الرياضة، وتناول أطعمة صحية والالتزام بوزن صحي قبل وأثناء الحمل.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
01:04 | 2023-07-26
16:20 | 2023-07-25
15:21 | 2023-07-25
11:00 | 2023-07-25
08:00 | 2023-07-25
04:05 | 2023-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website