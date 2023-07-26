ملكة جمال تعلن انفصالها رسمياً عن زوجها "البلوغر" الشهير (صورة)

أعلنت ملكة جمال مصر و"البلوغر" الشهيرة دالا المهندس انفصالها رسمياً عن زوجها المهندس و"البلوغر" كريم مكرم.



وقالت دالا عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستغرام: "تم طلاقي رسمياً بتاريخ اليوم.. الحمدلله ربنا يعوضني بكل خير".

وجاء إعلان الطلاق بعد أيام قليلة من الشائعات حول وجود خلافات حادة بين دالا وزوجها المهندس كريم مكرم، حيث حذفت جميع الصور التي تجمعهما من حسابها بموقع إنستغرام، كما ردت دالا على سؤال متابعة لها بالشيء الذي ندمت عليه، قائلة: "لا مش ندمانة عشان أنا عملت اللي عليا واتعلمت وعرفت أنا محتاجة إيه.. أنا حاولت بكل الطرق أحافظ على حياتي، لكن ربنا كاتبلي طريق تاني أمشي فيه، متأكدة إنه هيوفقني فيه ويعوضني العوض اللي أستاهله، ويكون جنبي في حياتي الجديدة".